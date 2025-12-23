El Centre de Transfusió valencià obté més de 170.000 unitats de sang i incorpora quasi 15.000 donants nous enguany
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, anima la ciutadania a donar sang durant estes festes “perquè les necessitats assistencials per als pacients continuen sent les mateixes”
El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV) ha obtingut des de gener fins a mitjan desembre de 2025 un total de 170.235 unitats de sang, de les quals 61.679 corresponen a la província d'Alacant, 17.539 a Castelló i 91.017 a València. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, s'ha desplaçat al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana per a agrair l'intens treball que està duent a terme el personal d'este centre per a fomentar les donacions, així com la solidaritat dels donants, “perquè gràcies al seu compromís i generositat estan aconseguint salvar vides i millorar la qualitat de vida de moltes persones”.
En este sentit, el conseller ha destacat que durant este any 2025 “s'han incorporat a la xarxa de donants del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana 14.959 persones més, que han decidit donar sang per primera vegada. Per tant, el nombre de donants continua creixent dia a dia, la qual cosa demostra el grau de solidaritat de la ciutadania valenciana”.
Així mateix, Marciano Gómez ha insistit en la importància de la donació, sobretot en èpoques de festivitats, “cal tindre en compte que, durant les èpoques festives, com són el Nadal, es produïxen molts desplaçaments, però les necessitats assistencials en els hospitals continuen sent les mateixes”. Per això, “anime a continuar mostrant durant estes festes la mateixa solidaritat i generositat que durant la resta de l'any, perquè continua havent-hi pacients ingressats que necessiten eixa donació de sang, molts d'ells per a sobreviure”, ha subratllat el conseller.
Campanya nadalenca
Amb motiu de la campanya nadalenca, el CTCV ha difós una vinyeta de l'il·lustrador Enrique Lapicito que reflectix de manera gràfica la solidaritat que unix donants i pacients. La il·lustració mostra un donant i un pacient en dos lliteres, units pel missatge Bon Nadal, simbolitza la connexió directa i real que genera cada donació de sang. La vinyeta es difondrà en tanques, opis i autobusos de les tres ciutats de la Comunitat Valenciana per a significar els verdaders protagonistes, els donants, com a mostra d'agraïment per la seua solidaritat.
La campanya de donació de sang de Nadal s'inicia el 22 de desembre i es desenrotllarà fins al 5 de gener, i compta amb la col·laboració de diverses entitats i empreses en les tres províncies, que contribuïxen a visibilitzar la importància de donar i agrair el gest altruista dels donants.
Per a poder donar sang és necessari tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos, trobar-se en bon estat de salut i no acudir en dejú. Els hòmens poden donar fins a quatre vegades a l'any i les dones, tres, sempre respectant dos mesos entre cada donació. Des del Centre de Transfusió es recorda que donar sang és un procés segur, senzill i solidari, que a penes dura uns minuts i pot marcar la diferència per a diverses persones.
