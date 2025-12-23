Compromís suspén "amb rotunditat" els directius del PP en À Punt per desplomar les audiències
El programa de bous 'La plaça', el vespertí 'Va de bo' o 'El Debat', presentat per Toni Cantó, tenen índexs d'audiència que sovint no arriben a la quarta part de la mitjana de la cadena
Compromís ha fet una valoració de les dades d'audiència d'À Punt i, també de manera específica, dels programes externs de la cadena. Una radiografia d'audiències en una forqueta de 20 dies, que va del 26 de novembre al 16 de desembre. La mitjana d'audiència de la cadena pública autonòmica se situa en el 2,7 %. L'audiència general més baixa es va donar el diumenge 30 de novembre, amb un 1,9 %, i la més alta el dilluns 8 de desembre, amb un 4 %.
La diputada de Compromís Maria Josep Amigó ha explicat que "els responsables directes de desplomar les audiències de la nostra televisió pública tenen noms i cognoms: Vicente Ordaz, president de la Corporació fins fa res, que ha afonat la cadena i que, gràcies a les portes giratòries, ara és el cap de comunicació del president Pérez Llorca; Francisco Aura, el director de la cadena posat a dit amb Vox; i el cap d'Informatius, Josep Magraner, que acaba de rebre un rotund suspens per part dels treballadors i treballadores per no deixar-los fer el seu treball amb llibertat i per manipular".
Bous fregant el zero
Compromís ha alertat que el programa de bous 'La plaça' ha arribat a caure fins al 0,1 % d'audiència; el magazín vespertí 'Va de bo' té un 1,2 % de mitjana, i 'El debat', presentat per Toni Cantó, un 1,9 %. "Estos programes tenen uns índexs d'audiència per davall de la mitjana diària d'À Punt i, en molts casos, per davall de la quarta part de la mitjana del dia", ha evidenciat Amigó, i ha afegit que "l'audiència ha parlat clar: la imposició de programes de bous o magazins i debats esbiaixats no haurien d'estar pagats amb diners públics. De fet, queda de manifest que les grans apostes de la direcció de la cadena per a elevar les audiències són un fracàs, com ho és, en general, el model de radiotelevisió pública que estan imposant".
En este sentit, el programa de bous 'La plaça' té uns percentatges d'audiència que van del 0,1 % fins al 0,7 % com a pic, en tots els casos per davall de la quarta part de la mitjana d'audiència de la cadena en els dies d'emissió del programa. Amb 'El Debat', l'audiència se situa per davall de la mitjana diària d'emissió de la cadena i presenta una caiguda d'audiència des del primer programa emés, amb un 2,4 %, fins a un 1,5 % en el segon programa emés el 12 de desembre. El magazín 'Va de bo' presenta audiències que oscil·len entre el 0,5 % i el 2,6 % com a pic més alt i, en tots els casos, està per davall de l'audiència mitjana de la cadena en els dies en què s'emet. Cal recordar que Compromís va crear 'L'Observatori À Punt', una finestra que dona veu a la ciutadania per a denunciar el model de radiotelevisió pública del PP i Vox.
