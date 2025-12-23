La falta de fons deixa sense ajudes al lloguer quasi 3.000 persones a la Comunitat Valenciana
El PSPV atribuïx a la Generalitat eixa absència de pressupost després que el Govern ampliara la seua aportació fins als 18 milions enfront dels cinc destinats pel Consell
Quasi 3.000 persones a la Comunitat Valenciana no percebran ajudes públiques al lloguer per falta de pressupost, quasi una de cada quatre sol·licitants que complien els requisits. Així figura en la resolució publicada hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en la qual figuren els llistats definitius relatius a la concessió d'ajudes al lloguer de vivendes incloses en el Pla estatal 2022-2025 que cofinancen el Govern i les comunitats autònomes.
En el cas de la C. Valenciana, s'atendran 9.762 peticions, mentres que altres 2.969 quedaran sense cobrir malgrat haver sigut presentades dins del termini i en la forma corresponent per eixa absència de fons. N'hi ha unes 10.000 més que han sigut desestimades per falta de documentació o per no complir amb els terminis, però que en tot cas evidencien de nou el problema que suposa hui dia l'accés a la vivenda.
Inicialment, la convocatòria d'ajudes publicada per la Generalitat va ser dotada amb 16,5 milions d'euros, dels quals 11,2 milions (més de dos terços) els aportava el Govern d'Espanya i 5,3 milions, l'Administració autonòmica. A inicis de desembre es va acordar una ampliació de crèdit de la convocatòria, capitalitzada de manera íntegra per l'executiu central, que va aportar altres 7,1 milions, elevant la quantia total fins als 23,7 milions.
El PSPV parla d'escàndol
El PSPV ha denunciat este dimarts eixa diferència entre les aportacions del Consell i del Govern, atribuint a la Generalitat de Juanfran Pérez Llorca eixa desatenció a quasi 3.000 famílies que complixen els requisits per a percebre la subvenció, però que no la ingressaran per l'escassetat pressupostària. Els socialistes han recordat l'èmfasi que ha posat el nou president des de la seua arribada al poder i han titllat d'escàndol que situe la vivenda "com a prioritat mentres deixa tirades milers de famílies".
El portaveu de Vivenda del PSPV en les Corts, Benjamí Mompó, ha sigut l'encarregat de criticar que la Generalitat "només posa cinc milions enfront dels 18 milions del Govern d'Espanya", i ha lamentat que el PP "preferisca regalar 1.000 milions als més rics en lloc de donar solucions a les famílies valencianes", en al·lusió a les rebaixes fiscals del Consell i de Vox.
Segons el socialista, la Generalitat "gira l'esquena" a un de cada quatre sol·licitants d'ajuda "per falta de pressupost", eixes 2.929 persones que "complien els requisits i queden fora de les ajudes", segons critica Mompó. "Els valencians i les valencianes han de saber que esta és la política del PP secundada per Vox d'engreixar els comptes dels que més tenen en lloc de preocupar-se pel principal problema de la gent”, ha conclòs el diputat autonòmic.
