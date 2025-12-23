La gamba roja de Dénia, a 235 euros
El marisc va arribar ahir en la subhasta deniera als 195 euros el quilo i és previsible que hui puge més atés que només han eixit dos barques de gamba a pescar
"És un preu molt apurat; quasi no guanyem res", afirma Pepi, del lloc en el Mercat Municipal de la Confraria de Pescadors
La gamba roja és quasi una ganga. Bé, segons es mire. Este matí, en la parada del Mercat Municipal de Dénia, quedava ja poca gamba de primera, eixa que és un deliri (carnosa i per a xuplar-se els dits). Estava a 235 euros el quilo. "El normal hauria sigut posar-la a 255 o 260 euros, però la tenim a un preu ajustat. Quasi no guanyem res", ha explicat Pepi, una de les tres venedores del lloc de la Confraria de Pescadors.
Els veïns i les veïnes es decanten per calibres més econòmics. La gamba de primera va arribar ahir en la subhasta en el port denier als 195 euros. I vendre-la en el Mercat o en les pescateries a 235 euros és (impostos, salaris i transport) traure-li molt poc marge. L'oscil·lant preu de la gamba roja depén de molts factors: la inflació de la cistella de la compra, la pujada de preus de Nadal, l'escassetat de captures, la necessitat d'ajustar preus i vendre atés que és un producte fresc i la urgència d'aconseguir uns ingressos bàsics per a la supervivència d'un sector, el de la pesca, que està en la corda fluixa. El preu és, per tant, un difícil exercici d'equilibri.
La gamba de tercera està hui a 145 euros. La de quarta es pot comprar a 110 euros. I la de quinta, la més xicoteta, però igualment saborosa, es ven a 65 euros.
Pepi, que fa 27 anys que treballa en el Pòsit de Dénia, advertix que els pescadors d'arrossegament s'enfronten a les draconianes restriccions que els imposa Brussel·les. "I encara sort que Europa ha obert un poc la mà amb els contingents i s'ha pogut pescar un poc més de gamba este Nadal", indica. L'escassetat de marisc també provoca que el seu preu es dispare. "Estem en temporada alta i els preus pugen atés que hi ha més demanda, però ja et dic que la de primera a 235 euros està molt ajustada".
Esta pescatera de la Confraria de Dénia també assenyala que enguany hi ha menys alegria a l'hora de comprar la gamba. "Altres anys no es mira el preu. Però este Nadal s'ha notat que tot ha pujat molt i que la gent s'ho pensa més a l'hora de gastar".
Només han eixit dos barques de gamba
Hi ha mar de fons a Brussel·les i n'hi ha hui també en la costa de la Marina Alta. A Dénia, només han eixit quatre barques a pescar. Hi ha maror. Dos són de gamba, la Cova Tallada i la Mediterranium. Esta vesprada, en la subhasta, atés que la gamba roja serà escassa, els preus pujaran. I demà en el Mercat Municipal també es notarà l'última hora de les compres. No obstant això, com avisa Pepi, han d'ajustar, renunciar a beneficis i posar preus que no siguen exagerats i que no espanten els consumidors que volen tindre un capritx i tindre exquisida gamba roja en el sopar de la nit de Nadal i en el dinar de Nadal.
