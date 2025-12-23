Seguretat Social
Les pensions no contributives i l'IMV pujaran un 11,4 % en 2026
El Govern congela les quotes dels autònoms per la falta d'acord amb les organitzacions
Les pensions mínimes no contributives i l'ingrés mínim vital (IMV) pujaran a partir de l'1 de gener de 2026 entre un 11,4 %, mentres que les pensions mínimes pujaran un 7 %. Així ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, este dimarts en la roda de premsa posterior a l'últim Consell de Ministres de l'any. La ministra confirma uns imports que ja va avançar en la seua última entrevista amb EL PERIÓDICO.
La pensió mínima no contributiva pujarà 64 euros al mes, passant dels actuals 564,7 euros al mes (en 14 pagues), fins a 629 euros. Estos subsidis són els que cobren aquelles persones que no han pogut cotitzar el temps suficient per a accedir a prestacions contributives, de major import.
Quotes d'autònoms congelades
Les quotes dels treballadors autònoms quedaran congelades a partir de l'any que ve en el mateix import que les vigents per a 2025. La falta d'un acord amb les organitzacions de treballadors per compte propi ha forçat l'executiu a postergar l'actualització de cotitzacions, tal com ambicionava i estava previst en l'acord social tancat durant l'anterior legislatura.
Esta decisió afecta els 3,4 milions de treballadors per compte propi donats d'alta i que cotitzen sobre la base dels seus rendiments, enquadrats en l'esquema de 15 trams definit pel Govern.
