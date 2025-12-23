El Nou Mestalla, seu de grans concerts
El València aspira al fet que les grans bandes incloguen el futur estadi en les seues gires
Legends ja ven suites per a abonats vip per 90.000 euros anuals
El València CF continua fent passos perquè el Nou Mestalla es convertisca en un motor econòmic que permeta a l'entitat recuperar el pols esportiu amb inversions en fitxatges. Així, el club ha presentat este dimarts el seu Experience Center, situat a l'avinguda de Suècia enfront de l'actual accés a la tribuna principal del Camp de Mestalla, un lloc a on Legends està comercialitzant el Hospitality, zones del futur estadi per a clients vip, amb abonaments de temporada que poden arribar als 90.000 euros.
Jorge García, director de Màrqueting del València CF, ha explicat que la intenció del Nou Mestalla és que siga un recinte que es puga utilitzar els 365 dies a l'any i no sols la vintena de jornades de partits. En este sentit, ha avançat que un dels objectius és col·locar l'estadi situat en Corts Valencianes en la gira de les grans bandes mundials (com Coldplay o U2, que fixen les seues actuacions en mínims de 60.000 espectadors), amb dos o tres concerts a l'any, preferentment a l'estiu. Per això, ha descartat que el Roig Arena siga competència del Nou Mestalla per capacitat, per exemple.
Sobre l'Experience Center, l'abonat o client vip pot visionar com serà el seu espai en el Nou Mestalla, asseure's en els mateixos seients, així com els servicis que disposarà, com servici d'àpats, televisió o aparcament. En total, són 6.500 places (el 9,4 % del total de capacitat del futur estadi) repartides en deu les modalitats de Hospitality que comercialitza Legends, que també va obrir un centre similar en l'Spotify Camp Nou. En este sentit, han avançat des de Legends que estan "contents" de com van les vendes d'esta mena de suites per a abonats vip (ja han venut unes 15 de les 30), amb preus entre 60.000 i 90.000 euros, algunes ja venudes per a diverses temporades.
Unes altres de les modalitats de Hospitality és el Tunnel Club o els Loges. En les primeres els aficionats estaran en localitats (com una banqueta) darrere de les banquetes locals i visitants, i on abans i després de la trobada accediran a una sala on es pot veure el túnel de vestuaris a través d'una vidriera. En este sentit, esta opció no serà per abonament anual, sinó per entrada per partit. Quant als Loges, són les "butaques més còmodes" del camp i amb televisió enfront del seient per a veure les repeticions.
Els més assequibles, en abril
A partir del pròxim mes d'abril/maig, s'espera que Legends comence la comercialització dels abonaments Gold, Silver i Bronze. Es tracta dels abonats vip més accessibles. Així, l'empresa els ha catalogats com una actual tribuna central de Mestalla amb servici de servici d'àpats, però sense voler avançar els preus. En este sentit, han assenyalat que si es venen les 6.500 places de Hospitality, el club podria ampliar en els fons amb fins a 800 nous abonaments.
I és que un dels objectius del club és que l'estadi estiga viu tot l'any. En este sentit, el Nou Mestalla comptarà amb tres restaurants amb essència mediterrània. Des del departament de màrqueting avancen que trauran a concurs la gestió dels tres locals, amb la idea que ho gestionen empreses valencianes. "Poder vindre un dia que no hi haja partit i menjar una paella a la terrassa amb vista a la gespa", afirmava Jorge García.
A més, en una de les cantonades del futur Mestalla, la que mira a l'escultura de la Dama Ibèrica, el València disposarà d'una esplanada en la qual els dies de partit es convertisca en una fan zone, però quan no jugue el conjunt valencianista es puguen celebrar actuacions musicals, albergar food trucks, o el Camp de Nadal, que ara se celebra en l'estadi de l'avinguda de Suècia.
