Reconstrucció DANA
Paiporta mira cap al futur amb la reobertura del Pont Nou
A partir d'esta vesprada els veïns i les veïnes del municipi ja poden creuar a peu o en transport per este pont que travessa el barranc de Poio
És el primer pont que obri en la localitat dels tres que executa el Ministeri de Transports
La zona zero de la DANA continua avançant en el camí cap a la reconstrucció. Paiporta, una de les localitats més afectades, hui fa un pas important per a la seua recuperació. El Pont Nou reobri al trànsit rodat i per als vianants després de més d'un any sense servici a conseqüència de la catàstrofe. Este pont, que creua el barranc de Poio al seu pas pel centre de Paiporta, dividint el municipi en dos parts, va patir grans danys pel desbordament del llit causat, encara que ja tenia patologies prèvies.
Amb una inversió d'1,6 milions, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible reobri al trànsit rodat i per als vianants esta infraestructura de titularitat municipal. És el primer pont que obri a Paiporta dels tres que executa el govern. L'actuació ha consistit principalment en la reconstrucció dels pilars i carregadors amb nous elements de suport d'acer i formigó d'altes prestacions. Per a dur a terme esta actuació, va ser necessari elevar el pont entre els mesos de juny i novembre de 2025. Així mateix, s'han instal·lat noves voreres amb millors condicions d'accessibilitat i seguretat per a afavorir la mobilitat dels vianants.
Sis ponts i tres passarel·les
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va firmar al març de 2025 dos convenis amb els municipis de Paiporta i Picanya per a reconstruir i reparar sis ponts i tres passarel·les danyades per la DANA i, així, recuperar la mobilitat sobre la rambla de Poio, amb una inversió de 43,4 milions d'euros.
A més del Pont Nou, Transports està dedicant 10,4 milions d'euros a la reparació dels ponts del carrer Primer de Maig i de la carretera CV-406 i la passarel·la del carrer Convent. Per part seua, a Picanya s'estan invertint 17,1 milions d'euros en la reconstrucció dels ponts de l'avinguda Mediterrani, la travessia de la Diputació i el carrer València, i les passarel·les Ninos i de l'Almassereta. Estes nou estructures són fonamentals per a recuperar la connectivitat i permetre una mobilitat ciclista i per als vianants en els dos municipis.
