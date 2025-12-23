Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quart de les Valls impulsa una campanya nadalenca per a incentivar les compres locals

L'Ajuntament oferix l'oportunitat de guanyar vals de 50 euros mitjançant sorteig

Quart de les Valls.

Quart de les Valls. / Daniel Tortajada

María Badal

Quart de les Valls

La campanya nadalenca de comerç de Quart de les Valls ja està en marxa. L'Ajuntament impulsa una iniciativa que busca "incentivar les compres de proximitat i dinamitzar el comerç local durant les festes de Nadal", afirmen des del consistori. A més, busquen ajudar els comerços locals en els mesos posteriors a este període més actiu.

Compres amb regal

La ciutadania podrà participar en esta proposta des del 16 de desembre fins al 7 de gener. Esta acció està pensada per a premiar la fidelitat al comerç del municipi. A més, les persones que facen les seues compres en els establiments adherits a la campanya entren en el sorteig públic de vals de 50 euros. El sorteig es farà el 7 de gener de 2026.

Per cada compra mínima de 10 € en els establiments participants, es podrà aconseguir un segell. Quan es complete el tiquet amb 5 segells de, com a mínim, dos comerços diferents, es podrà depositar en la bústia habilitada en cada establiment i entrar en el sorteig dels vals per a gastar al comerç local, que es podran gastar fins al 31 de març de 2026.

Primera campanya de comerç local

L'ajuntament reafirma amb esta campanya el seu compromís amb la promoció i l'esforç essencial per a mantindre viu el teixit econòmic i social del poble. “És la primera vegada que el poble de Quart de les Valls col·labora activament en una campanya amb el comerç local", destaca l'alcaldessa Lara González.

González afig que "la intenció és continuar treballant per a mostrar el nostre suport a tots els veïns i veïnes que es tira avant per a portar un negoci al poble", a més que "donem suport al comerç de proximitat, fem poble i fem Nadal a Quart de les Valls”, conclou convidant veïns i visitants a sumar-se a la iniciativa i gaudir de les compres nadalenques en el municipi.

