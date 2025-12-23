Quart de les Valls impulsa una campanya nadalenca per a incentivar les compres locals
L'Ajuntament oferix l'oportunitat de guanyar vals de 50 euros mitjançant sorteig
María Badal
La campanya nadalenca de comerç de Quart de les Valls ja està en marxa. L'Ajuntament impulsa una iniciativa que busca "incentivar les compres de proximitat i dinamitzar el comerç local durant les festes de Nadal", afirmen des del consistori. A més, busquen ajudar els comerços locals en els mesos posteriors a este període més actiu.
Compres amb regal
La ciutadania podrà participar en esta proposta des del 16 de desembre fins al 7 de gener. Esta acció està pensada per a premiar la fidelitat al comerç del municipi. A més, les persones que facen les seues compres en els establiments adherits a la campanya entren en el sorteig públic de vals de 50 euros. El sorteig es farà el 7 de gener de 2026.
Per cada compra mínima de 10 € en els establiments participants, es podrà aconseguir un segell. Quan es complete el tiquet amb 5 segells de, com a mínim, dos comerços diferents, es podrà depositar en la bústia habilitada en cada establiment i entrar en el sorteig dels vals per a gastar al comerç local, que es podran gastar fins al 31 de març de 2026.
Primera campanya de comerç local
L'ajuntament reafirma amb esta campanya el seu compromís amb la promoció i l'esforç essencial per a mantindre viu el teixit econòmic i social del poble. “És la primera vegada que el poble de Quart de les Valls col·labora activament en una campanya amb el comerç local", destaca l'alcaldessa Lara González.
González afig que "la intenció és continuar treballant per a mostrar el nostre suport a tots els veïns i veïnes que es tira avant per a portar un negoci al poble", a més que "donem suport al comerç de proximitat, fem poble i fem Nadal a Quart de les Valls”, conclou convidant veïns i visitants a sumar-se a la iniciativa i gaudir de les compres nadalenques en el municipi.
Suscríbete para seguir leyendo
- Experts en meteorologia anuncien l’arribada d’un tren siberià que pot deixar neu a València: estos seran els dies i les zones de les nevades
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- La plantilla d’À Punt suspén el director d’Informatius amb 160 dels 179 vots emesos
- Catarroja decreta tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista de Natividad
- Castelló de Rugat recupera el Palau dels Borja per a donar-li un ús cultural
- La Comunitat Valenciana roman este dimarts en alerta groga per pluges
- L’alcalde de Jérica investigat per agressió sexual defén la seua innocència i assegura que “la veritat acabarà triomfant”
- Educació reforça l’autoritat del professorat: una agressió o un insult serà una falta greu