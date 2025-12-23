Reobri al trànsit un carril del primer tram de l'avinguda de Giorgeta a València
Es tracta d'una obertura provisional fins a després de Nadal. L'ajuntament a més invertix el sentit del carrer Roís de Corella
Al carrer Sant Vicent s'habiliten 79 places de motos per a buidar les zones per als vianants de les zones limítrofes a l'estació de l'AVE
L'Ajuntament de València ha finalitzat la primera fase de les obres de reurbanització de les avingudes de Giorgeta i Pérez Galdós, més concretament uns 300 metres de l'avinguda de Giorgeta entre el carrer de Sant Vicent i el carrer d'Albacete en el sentit cap al passeig de La Petxina. El tram conclòs es reobri al trànsit amb un carril de pujada i de manera provisional per Nadal per a tornar a tancar quan acabe la festivitat de Reis, moment en què continuaran els treballs en la resta de trams. A més, amb esta reobertura, un dels carrils de baixada –que estava sent utilitzat en contradirecció– recupera el seu sentit original.
En este primer tram reobert pot veure's el desdoblament de voreres amb amplàries d'entre 3 i 7 metres i la calçada completament pavimentada, amb pintura viària, enllumenat, semaforització i sistema de reg instal·lat. També apareixen ja els nous escocells, encara amb els arbres per plantar.
De manera complementària, l'altra gran novetat anunciada hui és la inversió del sentit al carrer de Roís de Corella, que ara circularà des de Giorgeta fins a l'entorn de l'Estació de Joaquín Sorolla millorant el servici de l'EMT, sobretot en les línies 9, 10 i 64.
I també s'ha habilitat un sentit doble al carrer Albacete en el tram entre Mestre Sosa i Giorgeta per a facilitar una alternativa d'eixida al trànsit rodat procedent, especialment de Sant Vicent Màrtir i de l'estació de l'AVE. La reordenació descongestionarà el carrer Jesús, molt afectada per les obres de reurbanització de l'eix Pérez Galdós–Giorgeta.
D'altra banda, s'ha executat un nou carril en contrasentit en Sant Vicent Màrtir, entre Roís de Corella i l'avinguda Giorgeta, i en els pròxims dies està previst posar en funcionament dos trams del nou carril bici d'1,6 quilòmetres de Sant Vicent Màrtir. Finalment, dins de la intervenció en matèria de mobilitat, s'habilitaran 79 places de motos a Sant Vicent per a buidar les zones per als vianants en els limítrofs a l'estació de l'AVE.
23,9 milions de pressupost total
Cal recordar que les obres de reurbanització de les avingudes de Giorgeta i Pérez Galdós van començar el 30 de juny de 2025 amb un termini d'execució per fases de 14 mesos, una finalització aproximada en l'últim trimestre de 2026 i un pressupost total de 23,9 milions d'euros i que tenen finançament dels fons europeus del Pla de recuperació, transformació i resiliència Next Generation.
En conjunt, s'actua sobre una superfície total de 100.000 metres quadrats i més de dos quilòmetres de longitud. Les obres renoven per complet l'enllumenat, el clavegueram i la xarxa semafòrica. Hi haurà 15 parades d'autobusos, 26 passos de vianants i 6,800 metres quadrats de zones verdes i tres parcs infantils. A més, les dos avingudes guanyaran un carril bici de 2,4 quilòmetres de longitud, que serà bidireccional i segregat de la calçada.
