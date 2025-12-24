L'oratge
Aemet confirma el que passarà este Nadal i avisa sobre el que arriba: "Cada vegada serà menys freqüent"
La temperatures del 24 i 25 de desembre seran gèlides, tant que seran els dies més freds de les festes de Nadal des de 2010
És un fet i cal començar a dir adeu. Així ho ha comunicat hui l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) després de confirmar el que li espera a Espanya sencera en estes festes de Nadal, especialment en la nit de Nadal i Nadal: fred, molt de fred.
De fet, la baixada de temperatures és de tal calibre que Aemet ha anunciat que tot sembla apuntar al fet que les dos jornades seran els dies de nit de Nadal i Nadal "més freds des de 20210".
Tanmateix, això no és l'habitual i, per això, l'Agència Estatal de Meteorologia avisa la població: s'acaba el Nadal tenyit de blanc i amb abric i samarreta posats.
I és que, malgrat el fred que ens espera en dos dels dies grans de Nadal 2025, això no ha sigut l'usual en anys passats ni serà comú en moments futurs; ans al contrari: "Cada vegada serà menys freqüent" que faça fred per Nadal, diu Aemet.
Què passa amb l'oratge
D'un temps ençà sembla com si a l'hivern li costara arribar. Fa a penes un parell de dècades, novembre ja era un mes fred i Nadal era una temporada gèlida en la qual ningú esperava poder desfer-se de l'abric.
No obstant això, en els últims anys les baixes temperatures a penes apareixen en esta època, sobretot en llocs on els hiverns no són especialment crus, com a València, i el fred només colpeja durant gener i febrer; a vegades, fins i tot, al març, mes primaveral que abans preludiava la calor i la pujada dels termòmetres amb el característic "temps de Falles" i que, últimament, encara conserva els espertenecs d'un hivern tardà.
Este any 2025, el mes de desembre també ha sigut suau quant a temperatures, amb l'excepció dels últims dies i de la setmana de Nadal, que ja s'anuncia com la més freda des de 2010 almenys en dos dels seus dies principals: nit de Nadal i Nadal.
La baixada del mercuri que es va registrar el passat cap de setmana va portar un temps fred que s'està prolongant. Les temperatures d'estos dies són "inferiors a la mitjana normal" per a estes dates, encara que "la major part del mes les temperatures han sigut superiors a l'habitual".
De fet, la setmana de Nadal ja és "2,1 °C més càlida que a mitjan segle XX", allà pel 1950, però això no és l'habitual ni ho serà en els pròxims anys, advertix Aemet, que ja anuncia que el fred per Nadal serà "cada vegada menys freqüent".
