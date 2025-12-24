El Govern accepta la petició de Pérez Llorca d'eximir d'IRPF les ajudes de la Generalitat per la DANA
Empreses i autònoms no hauran de tributar pels diners rebuts per a activar l'ocupació, una reivindicació que forma part del llibre de les 100 Mesures entregat a Moncloa
La Generalitat ha celebrat com a pròpia la decisió del Consell de Ministres que el Govern d'Espanya deixe exemptes de tributació les ajudes concedides per la Generalitat a afectats per la DANA. Es tracta d'una de les mesures, en una quantitat redona de cent, amb les quals va arribar el nou president, Juanfran Pérez Llorca, a la reunió de la setmana passada amb Pedro Sánchez.
En concret, l'executiu central eximix de l'impost sobre la renda de persones físiques i sobre el patrimoni, així com de l'impost de societats a les ajudes concedides en virtut del Decret 172/2024, del Ple del Consell, pel qual s'aprovava la concessió directa d'ajudes urgents dirigides "a facilitar el manteniment de l'ocupació i la reactivació econòmica" de les empreses afectades per les inundacions del mes d'octubre de 2024. Uns conceptes, els de l'ocupació i la reactivació, que es reescriuen textualment en el BOE publicat este dimecres 24.
Així mateix, s'aplica esta exempció tributària a les ajudes aprovades en el Decret 176/2024, del Ple del Consell, pel qual s'aprovaven les ajudes dirigides als autònoms en una mateixa situació. Les dos tenen efecte retroactiu al 29 d'octubre de 2024.
El cap del Consell ha valorat positivament esta mesura i ha manifestat que "es tractava d'una qüestió de justícia perquè els afectats que han rebut una ajuda de la Generalitat no haurien d'haver pagat cap impost per això".
Però "encara és insuficient"
Malgrat això, i encara que a penes ha passat una setmana des de la trobada a Moncloa, el president ha assegurat que les accions envers la Comunitat Valenciana "continuen sent insuficients". Esta ha sigut, en concret, la segona que s'aprova de les "100 Accions per a avançar junts" entregades en la reunió, de les quals les dotze primeres estaven dedicades precisament a la reconstrucció. Juntament amb moltes altres relacionades amb infraestructures, transports, ajudes a sectors econòmics i socials, vivenda, ocupació, sanitat, igualtat, migració i sensellarisme, educació o el finançament autonòmic.
En este sentit, ha recordat algunes de les peticions fetes, com una major rapidesa en l'execució de les obres de la DANA, el fons d'anivellament o la baixada de l'IVA al 4 % per a l'adquisició de vivenda.
