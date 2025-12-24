Hisenda
El Govern recula i els aturats no hauran de presentar declaració de la renda
El Boletín Oficial del Estado publica la supressió d'esta nova obligació, que anava a entrar en vigor en 2026
Les persones en atur no estaran obligades a presentar declaració de la renda. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat este dimecres la supressió d'esta nova obligació que anava a entrar en vigor per primera vegada en la campanya de la renda de 2026. El Govern ha decidit fer marxa arrere i renunciar a exigir este tràmit a aquelles persones que durant tot un exercici no hagen obtingut altres ingressos que aquells derivats de les prestacions per desocupació.
A Espanya hi ha actualment uns 2,5 milions de persones en atur i 7 de cada 10 perceben algun tipus de prestació o subsidi.
El reial decret òmnibus que va aprovar l'executiu en el seu últim Consell de Ministres inclou una àmplia bateria de mesures, des de la pujada de les pensions fins a la pròrroga temporal del salari mínim, passant per un compromís que tenia pendent des de fa mesos: la supressió de l'obligatorietat de presentar declaració de la renda per als aturats.
Tot es remunta a una sèrie de canvis que va introduir Hisenda fa un parell d'exercicis, amb la voluntat d'incrementar la informació que tenia del ciutadà. Estos canvis passaven per exigir als aturats que també declararen els seus ingressos, malgrat que estos ja provenien de l'Estat i este tenia, per altres vies, constància d'estos.
"Resulta així necessària la supressió d'esta obligació de presentar declaració per IRPF als beneficiaris de la prestació per desocupació, perquè el seu abast actual no suposa només una obligació formal. Això excedix la intenció de la norma, que inicialment va ser la de dotar d'una font addicional d'informació a l'entitat gestora de les prestacions per desocupació", diu el BOE.
El Govern justifica la seua decisió a causa de dos motius. D'una banda, els aturats, quan se'ls reconeix la prestació, ja firmen una declaració responsable per a complir els drets i les obligacions aparellats amb esta. Per l'altre, "el reforç de la interoperabilitat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària", la qual cosa "ha permés prescindir d'esta obligació legal de presentar la declaració corresponent".
Suscríbete para seguir leyendo
- Experts en meteorologia anuncien l’arribada d’un tren siberià que pot deixar neu a València: estos seran els dies i les zones de les nevades
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- La plantilla d’À Punt suspén el director d’Informatius amb 160 dels 179 vots emesos
- Castelló de Rugat recupera el Palau dels Borja per a donar-li un ús cultural
- La Comunitat Valenciana roman este dimarts en alerta groga per pluges
- L’alcalde de Jérica investigat per agressió sexual defén la seua innocència i assegura que “la veritat acabarà triomfant”
- Educació reforça l’autoritat del professorat: una agressió o un insult serà una falta greu
- Les Arts acomiada la seua programació simfònica de 2025 amb la monumental ‘Octava’ de Bruckner sota la direcció de Fabio Luisi