L'Ajuntament guanya temps per a tindre Zona de Baixes Emissions i rebre ajudes en el bonobús
El Govern prorroga el suport econòmic de vora 14 milions, però condicionat a disposar de la zona durant 2026, la qual cosa obligarà a continuar les gestions per un pacte o amb Vox o amb l'oposició
El transport públic rep bonificació de les administracions. Però perquè el Govern d'Espanya pagara la seua part, el 20 per cent del bonobús per a públic en general i el 30 per a jóvens, els ajuntaments havien de comprometre's a instaurar la Zona de Baixes Emissions. València té el tema embossat, com ha quedat clar en les setmanes anteriors, i ja l'alcaldessa havia anunciat que assumirien "a pulmó" totes les ajudes: el 20 per cent del govern central i el 20 d'ells mateixos. En el cas de l'ajuda estatal, eren 14 milions.
No obstant això, el Consell de Ministres va acomiadar l'any anunciant una pròrroga. En concret establix un any de temps per a poder disposa de la ZBE. Durant la seua visita als servicis municipals, María José Catalá ha reconegut que el decret "ens ha sorprés, amb la qual cosa no haurem d'assumir nosaltres totes les ajudes. Han considerat flexibilitzar-lo, perquè hi havia altres municipis, incloent-n'hi alguns de socialistes, que tampoc tenien la zona".
Esta decisió té l'avantatge d'esplaiar les arques municipals, però, alhora, obliga l'equip de govern a reprendre les negociacions per a disposar de la ZBE. Una bola extra d'una cosa que semblava tindre molt mala resolució i que obligarà -o permetrà- a seguir la ronda de negociacions: o haver d'entendre's amb Vox -per a la versió moderada de la ZBE, que els socis de govern municipal van acabar fins i tot per descartar- o amb l'oposició municipal per a fer-ne una altra. Reconeixia el regidor Jesús Carbonell en eixe sentit que "continuarem impulsant l'objectiu de tindre una ZBE. Perquè, si no, caldrà retornar els diners de les bonificacions".
