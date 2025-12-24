Reconstrucció
Les ajudes de la DANA ja pagades pel Govern superen els 9.000 milions
El Consell de Ministres ha aprovat una pròrroga de les ajudes i inclou excepcions de l'IRP i l'impost de societats per a professionals i empreses
Quasi 14 mesos després de la DANA del 29 d'octubre, la catàstrofe natural que va arrasar la província de València i va deixar 230 víctimes mortals, les diferents ajudes de l'executiu central abonades en concepte d'ajudes supera els 9.000 milions d'euros, és a dir, que s'han pagat el 54,21 % dels 16.600 milions mobilitzats pel Govern per a la reconstrucció. En este temps, s'ha indemnitzat 246.000 llars i empreses, s'ha acollit 34.000 treballadors amb els ERTO -una fórmula ideada en pandèmia- i s'ha fet costat a 78 municipis a través dels 1.750 milions per a la reconstrucció directa de les infraestructures danyades.
En l'últim mes, s'han pagat 169 milions, per la qual cosa el ritme d'ingrés és de cinc milions al dia. La caiguda és bastant dràstica respecte al mes anterior. Entre octubre i novembre, amb l'aniversari de la tragèdia pel mig, es van abonar 928 milions, o el que és el mateix, 30,9 diaris. En este mateix període, des d'octubre a desembre, el nombre d'ajudes i subvencions concedides ha sumat 12.019 tràmits; 7.000 entre octubre i novembre i 5.000 en l'últim mes.
Pròrroga i noves ajudes
Este dimarts, a més, el Consell de Ministres ha aprovat una pròrroga de les ajudes per als afectats per la DANA i per als municipis; per exemple, es prolonga durant tot el 2026 el Fons de Finançament a Entitats Locals -es va crear per a garantir la sostenibilitat financera dels consistoris afectats- i, a més, la Comunitat Valenciana rep una autorització excepcional per a fer noves operacions d'endeutament. L'executiu ha afegit noves ajudes als empresaris i professionals, en aprovar l'exempció de l'IRPF i l'impost de societats per a ells.
"El Govern ha estat des del principi i estarà tot el temps que siga necessari amb un compromís ferm amb la reconstrucció, la recuperació de la normalitat i la reactivació de les zones afectades", transmeten fonts oficials de l'executiu. A ningú se li escapa que l'assumpte de les ajudes per la DANA ha sigut un tema de confrontació amb la Generalitat Valenciana; Mazón no deixava de criticar la lentitud del pagament de les que arribaven des de de Madrid, encara que, a diferència del Govern, el Consell no actualitza regularment les dades de les ajudes concedides i ja pagades.
El ja exvicepresident Gan Pampols reclamava alleugerir els tràmits administratius per a concedir i pagar estes línies, però des de l'executiu sempre han defés que s'han tramitat més ràpidament que "mai" i de forma més àgil que en anteriors circumstàncies.
Les ajudes, detalladament
Quasi la mitat del que ja s'ha abonat, en concret 4.098 milions, correspon als pagaments del consorci de compensació d'assegurances, un finançament dependent del Govern, com han defés en reiterades ocasions davant de les crítiques de la Generalitat. Un altre dels imports més abundants són els 1.745 milions destinats a la reconstrucció d'infraestructures municipals de 78 municipis, finançades al 100 % per l'executiu. Per a tramitar esta línia, a causa de la falta de recursos humans de les administracions locals, el Govern ha oferit l'empresa pública Tragsa com a ferramenta.
El concepte més qüestionat ha sigut el del pagament de les ajudes directes per a pal·liar danys personals o materials en vivendes i estris, que sempre han estat molt per davall en percentatge respecte a la resta de conceptes; durant molts mesos només s'havia pagat el 5 % del total sol·licitat. Hui dia, s'han registrat 41.678 sol·licituds i s'han pagat 249 milions, encara que es desconeix el total de peticions pagades. Això contrasta amb el que ocorria fins a l'estiu, quan el portal Info DANA sí que oferia totes estes dades desgranades.
Entre els 9.006 milions ja tramitats, se n'han destinat 769 a la línia d'avals ICO, 342 en ajudes directes a empreses i autònoms a través de l'Agència Tributària, 208 mitjançant el Pla Reinicia Auto+, 35,7 a plans d'ocupació per a contractar 3.122 persones en els municipis de la zona zero o 40,7 en ajudes socials mitjançant els departaments de servicis socials.
Suscríbete para seguir leyendo
- Experts en meteorologia anuncien l’arribada d’un tren siberià que pot deixar neu a València: estos seran els dies i les zones de les nevades
- La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou cotonet a la Comunitat Valenciana
- La plantilla d’À Punt suspén el director d’Informatius amb 160 dels 179 vots emesos
- Castelló de Rugat recupera el Palau dels Borja per a donar-li un ús cultural
- La Comunitat Valenciana roman este dimarts en alerta groga per pluges
- L’alcalde de Jérica investigat per agressió sexual defén la seua innocència i assegura que “la veritat acabarà triomfant”
- Educació reforça l’autoritat del professorat: una agressió o un insult serà una falta greu
- Les Arts acomiada la seua programació simfònica de 2025 amb la monumental ‘Octava’ de Bruckner sota la direcció de Fabio Luisi