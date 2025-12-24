Les multes per abocaments il·legals a Montserrat arriben a les 40 mensuals
El consistori comptabilitza una mitjana de 25 infraccions mensuals per l'abandó de residus en zones no autoritzades
Les sancions arriben als 500 euros
L'Ajuntament de Montserrat registra una mitjana de 25 denúncies al mes per abocaments il·legals en diferents zones del terme municipal. En altres paraules, el consistori imposa una sanció diària per l'abandó de residus en zones no autoritzades, una pràctica que suposa un greu perjuí per al medi ambient i la salut pública i que, a més, comporta un elevat cost per a l'ajuntament. L'alcalde de la localitat, Sergio Vilar, lamenta que el nombre de denúncies es dispara encara més en algunes èpoques de l'any, en les quals s'arriba a les 40 infraccions mensuals.
«La gent tira de tot en els contenidors i, si no hi cap, ho deixa fora. S'ha instaurat este mal costum. Els veïns no estan conscienciats i hi ha punts que es convertixen en zones molt problemàtiques, especialment durant alguns mesos de l'any, per la gran quantitat de residus presents», lamenta el primer edil. Durant el mes de novembre, s'han tramitat huit denúncies d'este tipus, un fet que, en paraules de Vilar, «és molt inusual, ja que se sol superar la vintena d'infraccions en la majoria de mesos».
El consistori recorda que l'abandó de residus en punts no autoritzats pot comportar una multa de fins a 500 euros. Amb l'objectiu de localitzar els infractors, l'ajuntament ha instal·lat càmeres en alguns punts estratègics i, a més, sol·licita la col·laboració ciutadana per a evitar que esta problemàtica s'incremente. El mes de maig passat, Montserrat va instal·lar sis noves càmeres en diversos punts estratègics del terme municipal per a reforçar la seguretat ciutadana i, així, poder localitzar el responsable d'esta mena de fets. «Les càmeres ens permeten identificar els infractors, però encara així la gent no aprén ni està conscienciada i continuem denunciant i arreplegant abocaments il·legals», denúncia Vilar, que afig que «des del consistori intentem reforçar la vigilància en els punts en els quals s'incrementa l'abandó de residus, però no podem col·locar càmeres en tots els llocs perquè això té un cost».
L'alcalde assenyala que la majoria d'estos abocaments es concentren en les urbanitzacions o fora del nucli urbà -en alguns punts com l'entorn del poliesportiu-, ja que «no hi ha tant de control o és més difícil que un veí els veja». Vilar recorda a la ciutadania que la presència d'abocaments il·legals suposa un gasto no sols per a ells, sinó també per a la resta de la ciutadania. «El contracte de fems no preveu l'arreplega d'elements que estiguen fora del contenidor, per la qual cosa la brigada ha d'acudir per a retirar estos abocaments amb material específic. Això comporta un gasto que supera els 500 euros», recorda.
Vilar lamenta que «la gent sembla que només aprén si els toques la butxaca». Per això, demana a la ciutadania que deposite els residus en els llocs adequats perquè la reducció del nombre de denúncies durant l'últim mes no siga només un miratge, sinó que disminuïsquen les infraccions amb la finalitat de preservar l'espai en el qual residixen.
