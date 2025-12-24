Sanitat
L'eutanàsia marca mínim des de la seua aprovació amb 16 casos en 2024 a la Comunitat Valenciana
En total, es van oferir 16 prestacions d'ajuda a morir, el 51,61 %, i es van rebutjar nou sol·licituds
Un total de 16 persones van rebre la prestació per a l'ajuda a morir, l'eutanàsia, a la Comunitat Valenciana en 2024, encara que es van iniciar un total de 31 processos; nou de les sol·licituds van ser denegades dins dels supòsits de la Llei orgànica 3/2012 i altres sis persones van morir durant la tramitació. Així s'arreplega en l'informe anual del Ministeri de Sanitat sobre l'eutanàsia que s'ha difós este dimarts.
En el conjunt nacional, s'han fet 426 prestacions d'un total de 929 sol·licituds, per la qual cosa les fetes en l'autonomia valenciana suposen el 3,75 % de les ajudes prestades en tot el país. En este apartat, destaca especialment Catalunya amb 142 eutanàsies completades; és a dir, un terç de les prestacions fetes es dona allí. En contraposició, Melilla i Ceuta són les úniques comunitats o ciutats autònomes on no se'n va registrar cap en tot 2024; tampoc cap des de l'entrada en vigor del dret.
La tendència valenciana
Les dades de l'any 2024 registren una caiguda del 39,5 % respecte a l'any anterior; en 2023, 26 valencians o valencianes van rebre l'eutanàsia. Llavors, Sanitat va autoritzar el 46 % del total enfront del 51,6 % d'enguany. A més, amb els 16 processos completats, l'autonomia presta la menor quantitat d'ajudes a morir des de l'any 2021 -va ser l'exercici en què va entrar en vigor la llei orgànica i este nou dret per a la ciutadania-, quan es van registrar cinc prestacions. Cal recordar que la legislació va entrar en vigor el 21 de juny d'eixe any, per la qual cosa la possibilitat d'acollir-se a este dret només va ser possible durant el segon semestre de 2021. Des de llavors, 71 persones s'han acollit al dret a finalitzar amb la seua vida en l'autonomia. Quant als processos completats, s'observa la mateixa tendència. En 2024, se'n van resoldre 31; un 49,5 % menys que en 2023, 56. En els anys precedents, van ser 46 i 10, respectivament. De nou, el 2024 va ser l'any amb menor nombre des de l'any de l'entrada en vigor de la llei.
La tendència a la Comunitat Valenciana contrasta amb l'observada en el conjunt del país, segons les sèries històriques incloses en l'informe, que és creixent de manera sostinguda. De fet, Espanya registra en 2024 la major xifra de prestacions (426) i de processos finalitzats (929).
Altres dades
Del total de 16 ajudes prestades, la majoria -el 68,75 %, és a dir, en onze dels casos- es van fer en un hospital. Per part seua, una d'elles -representaria el 6,25 %- es va fer en un centre sociosanitari, i les quatre restants, el 25 % del total, van tindre lloc en el domicili de les persones mortes.
El temps total transcorregut entre la primera sol·licitud i la prestació va ser de 91,87 dies de mitjana, un 11,15 % més que en el conjunt nacional (82,65 dies). Entre la primera sol·licitud i la resolució favorable de la Comissió de Garantia i Avaluació, transcorren de mitjana 56,33 -la xifra és bastant similar a la nacional, de 52,79 dies-, mentres que entre la resolució i la prestació -per a això no hi ha un termini legal establit- passen 32,60 dies de mitjana enfront de les 29,47 jornades de la mitjana nacional. És a dir, que la Comunitat Valenciana es troba lleugerament per damunt en temps o tardança en els dos tràmits.
El perfil
L'informe també oferix detalls de la tipologia de persones que van rebre l'ajuda, encara que no en tots els apartats s'oferix un desglossament autonòmic. Per franges d'edat, que sí que es detalla, els valencians més recurrents són els d'entre 50 i 59 anys, seguits pels majors de 80 anys, els d'entre 40 i 49 anys, els d'entre 60 i 69 anys i tanquen els d'entre 30 i 39 anys d'edat.
La resta de dades només es concreten a escala nacional. Per gèneres, encara que les xifres són bastant equilibrades, hi ha una lleu majoria d'hòmens (50,94 %) que de dones (49,06 %). I, quant a les malalties base que porten a les persones a sol·licitar l'eutanàsia, destaquen clarament les malalties neurològiques -són el 46,01 % del total-, seguides de les oncològiques, que representen el 28,17 %. La resta representen percentatges per davall del 5 %.
