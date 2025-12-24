Sagunt reforça la seguretat per Nadal
La Policia Local intensifica la presència policial en zones comercials per a garantir la seguretat
María Badal
La Policia Local de Sagunt inicia una campanya especial durant les festes de Nadal. L'objectiu principal del dispositiu és "vetlar per la seguretat en les zones comercials". El motiu que ha promogut esta campanya és "l'augment de persones en les vies públiques de la ciutat i especialment en les zones comercials que augmenten la seua activitat en estes dates", afigen des de l'ajuntament del municipi.
"En esta campanya es prioritzaran els servicis de proximitat de la policia de barri, acostant, més encara, el servici als veïns, veïnes i visitants durant estes festes, atenent totes aquelles incidències que es produïsquen i informant sobre tots aquells aspectes que es requerisquen", tal com informen des del consistori.
Seguretat ciutadana
Els agents de seguretat de la localitat finalitzen l'any amb esta campanya, "després d'uns mesos d'intens treball en la planificació de les tasques que més incidència tenen en la qualitat de vida de la ciutadania com ara ciclomotors, animals de companyia i vehicles de mobilitat personal, entre altres", afigen des de l'entitat.
Tal com informa l'ajuntament sobre estes iniciatives d'actuació policial, "l'objectiu sempre ha sigut vetlar per la seguretat en el seu aspecte més ampli, tant quant a la seguretat viària com en relació amb la seguretat ciutadana".
Campanya de proximitat
María José Carrera, regidora de Policia Local, ressalta “la importància d'esta campanya de proximitat en moments en els quals l'augment de l'activitat és més significatiu en el nostre municipi, a través de servicis de barri en les zones més concorregudes, especialment zones comercials, reforçant d'esta manera la seguretat i vetlant perquè els veïns facen les seues compres amb normalitat”.
Així mateix, recorda que s'ha previst un “reforç extraordinari de personal per als dies més assenyalats, com ara la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, mitjançant dispositius especials que s'han coordinat amb altres cossos de seguretat”.
