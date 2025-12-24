Torrent valorarà de nou si col·locar els pals de rugbi en les pistes d'atletisme
L'equip de govern retrau al club d'atletisme que fera la protesta este dimecres a la vesprada "fins i tot sabent que estaven en fase de revisió tècnica"
L'equip de govern (PP i Vox) de l'Ajuntament de Torrent va rebutjar ahir fer valoracions sobre la manifestació que va fer el Club d'Atletisme de la ciutat davant del consistori este dimecres a la vesprada perquè la regidora d'Esports, María Ángeles Lerma (Vox), revoque la decisió de col·locar pals de rugbi en les pistes d'atletisme. Segons els atletes, els dos esports "no són compatibles" en un mateix espai, i així ho van reivindicar en una protesta que va comptar amb el suport de centenars de persones.
En este sentit, preguntats per esta concentració, l'edil d'Esports recorda que "dijous passat es va celebrar una reunió a les quals van assistir els dos clubs, el d'atletisme i el de rugbi (aprofita per a retraure al president del primer que no assistira a la trobada)". Una reunió a la qual també es va convidar els membres de la Fundació Esportiva Municipal i els grups de l'oposició. En esta cita, "a més d'explicar amb plans la instal·lació, els assistents van exposar els seus punts de vista concretant per part de la regidora d'Esports que es faria una nova valoració comptant amb informes tècnics", expliquen fonts municipals.
Per tant, l'Ajuntament s'ha obert a valorar de nou la instal·lació (o no) de les infraestructures necessàries per a practicar estes dos disciplines segons dicten els informes dels tècnics. Finalment, l'Ajuntament retrau al club d'atletisme que, malgrat haver avançat la voluntat de revisar l'assumpte, "van decidir continuar amb la manifestació, fins i tot sabent que el procés estava en fase de revisió tècnica".
