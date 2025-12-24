El València CF ‘reprén’ el cas Sadiq on el va deixar
L'ariet nigerià continua sent prioritat per a l'entrenador, però dependrà de les condicions que pose la Reial Societat perquè pot afectar la resta d'apostes
El València CF afronta un any més la finestra de traspassos d'hivern obligat a encertar i a fer una sèrie d'operacions per a evitar el desastre. En el club tenen clares les tres necessitats principals: un defensa central esquerrà, un migcampista físic i un davanter de referència que complemente Hugo Duro. Les mateixes que fa uns mesos, però amb una sèrie de dificultats econòmiques i de joc net financer que compliquen l'objectiu de millorar la plantilla.
En esta tessitura, l'optimització dels recursos s'antulla clau per a poder satisfer el major nombre de necessitats que té Carlos Corberán en la seua plantilla amb la necessitat de millorar el pobre rendiment que han oferit en la primera volta. La malparada economia del club, de fet, pot obligar-lo a prioritzar unes apostes per damunt d'unes altres.
Les tres necessitats
El davanter és de totes la necessitat principal amb la qual s'afronta el mercat, ja que en la posició de central -en la qual es vol reforçar- José Copete ha fet un pas avant en les últimes setmanes, mentres que Pepelu ha fet el mateix en el centre del camp. Les dos zones continuen necessitant arribades que eleven el sòl competitiu de l'equip, així com que li brinden una rotació de molt més nivell -la bretxa entre la Unitat A i la B és cada vegada més gran-, però el gran assumpte pendent del club no és un altre que el 9, ja que l'arribada de Lucas Beltrán li ha donat altres opcions al joc de l'equip, però el seu paper dista molt del d'un ariet tradicional. El gran nom en eixa parcel·la torna a ser el d'Umar Sadiq.
El cas Sadiq, actiu
Les peces del tauler en este cas, de fet, estan pràcticament en el mateix lloc que l'últim dia del passat mercat d'estiu. El conjunt blanc-i-negre el vol per a apuntalar el seu atac, però vol evitar pagar traspàs per ell i la Reial Societat no vol cedir-lo fins a final de temporada. A partir d'ací hi ha una sèrie de factors que aniran marcant el desenrotllament d'un serial que ha començat de nou.
El conjunt de Mestalla ja ha mogut fitxa i s'ha dirigit al seu entorn per a negociar les condicions de la seua hipotètica arribada. L'acord no ha cristal·litzat, però la sintonia i la predisposició del nigerià per a recalar en el coliseu de l'avinguda de Suècia és total i, igual que el passat mercat estiuenc, està disposat a jugar el seu paper i esperar per a vestir de nou com a valencianista.
La Reial Societat, un os negociador
A partir d'ací, la fortalesa negociadora de l'entitat txuri-urdin va quedar patent a l'estiu, aguantant l'estirada fins al final a pesar que no comptaven amb el jugador i incús quan a última hora el València CF va cedir en la seua postura i es va obrir a la via del traspàs. En esta conjuntura, la 'compra ajornada' o cessió amb compra obligatòria a final de temporada seria en principi l'única fórmula en la qual podrien entendre's els dos clubs en cas de no voler cedir en les seues postures de cara a hivern.
Sense contacte entre clubs
De moment no existixen els contactes entre clubs, però el València no hauria de tardar a atacar el seu fitxatge i dependrà de la postura del conjunt donostiarra -ara rival directe- que Sadiq puga, esta vegada sí, complir el seu desig de jugar a Mestalla o si, per contra, els valencianistes es veuen obligats a explorar vies alternatives perquè el fitxatge en esta demarcació no li impedisca afrontar les altres que necessita.
