Comença el procés de licitació per a reparar la piscina de la Petxina
L’Ajuntament de València ha iniciat el procediment per a adjudicar la contractació de les obres de reparació de la instal·lació esportiva
L’Ajuntament de València ha iniciat el procediment d’adjudicació per a contractar l’execució de les obres de reparació i de millores de la piscina del Complex Esportiu i Cultural de la Petxina, per un import d’1.333.708,83 euros.
La Junta de Govern Local va aprovar, fa unes setmanes, el projecte de renovació d’esta significativa instal·lació esportiva per al barri, i la Regidoria d’Esports ja ha informat l’Associació de Veïns de la Petxina dels detalls dels treballs, que es prolongaran durant set mesos, una vegada adjudicades les obres.
Com ha explicat la regidora d’Esports, Rocío Gil, “l’Ajuntament està fent una gran aposta per renovar la Petxina, una de les instal·lacions esportives de la ciutat més emblemàtiques, que ens vam trobar en un estat de deterioració important que ens ha portat a realitzar les intervencions per fases per a no haver de tancar completament el complex esportiu i cultural. L’aposta d’este equip de govern per dotar València d’unes millors instal·lacions esportives per als seus veïns i veïnes és clara”.
Així mateix i de manera paral·lela, el consistori està duent a terme altres inversions en este espai de referència per als esportistes de la ciutat. En concret, la millora energètica de l’edifici de la piscina i el pavelló, incloent-hi la incorporació d’energies renovables, que està en fase de licitació i compta amb una inversió d’1.279.221,05 euros. Este projecte, el termini d’execució del qual és de sis mesos, té finançament europeu a través de fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Next Generation EU).
A més, en 2024 s’han destinat més de 580.000 euros a inversions, treballs i obres de manteniment en el complex, com ara el manteniment d’equips, espais i instal·lacions, la rehabilitació i reforma de les cobertes, els vestuaris i la zona exterior o les obres de reposició del fals sostre de la piscina, entre altres millores.
