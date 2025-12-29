Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo lluvias ValenciaCarreteras cortadasTemporal rescatesCuerpo naufragioFamilia IndonesiaProyectos suelo protegidoEntrevista Pérez Llorca
instagramlinkedin

Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia

El club de la capital de la Vall d’Albaida mostra el seu condol per la defunció de l’exintegrant de la primera plantilla i els seus tres fills

Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia

Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia / javier richart cruz

José Luis G. Llagües

Ontinyent

La defunció a Indonèsia del valencià Fernando Martín i els seus tres fills després de partir-se en dos el vaixell en el qual viatjaven ha causat una profunda commoció a Ontinyent. No en va, Martín va ser jugador de la primera plantilla de l’Ontinyent 1931 en la temporada 2013-14 i des del club han volgut mostrar el seu condol a la seua família i afins: “Des de l’Ontinyent 1931 CF, volem mostrar el nostre condol per la mort de Fernando Martín, exjugador de l’Ontinyent CF en la temporada 2013/2014, i dels seus tres fills. Molts ànims a la família i amics. Descansen en pau”.

A més de l’Ontinyent 1931, Martín també va vestir la samarreta del Benidorm CF, la Cultural Lleonesa, el CD Alcoià i l’FC Cartagena durant la seua extensa carrera com a futbolista, entre altres equips. Posicionat en la defensa, era un jugador seriós, dur, compromés. Actualment entrenava el València CF Femení B.

Continua la busca

La tragèdia ocorreguda a Indonèsia ha colpejat la Comunitat Valenciana. Les tasques de busca dels cossos continuen i hui s’ha confirmat la troballa del cos d’una de les menors que han perdut la vida.

La família ha emés un comunicat confirmant les seues intencions d’esperar a Indonèsia fins a trobar-los a tots.

Este és el comunicat íntegre de la família:

“Lamentem confirmar la defunció d’un dels tres menors desapareguts, les restes mortals del qual s’han recuperat en el desenrotllament de les labors de busca. Preguem una oració per tots ells i, en la mesura que siga possible, demanem que es preserve la seua identitat. En estos moments de dolor indescriptible, sol·licitem que es mantinga la consideració i el respecte a la intimitat de les nostres famílies. Agraïm tot el suport que estem rebent, tant a Espanya com a Indonèsia, i confiem que les labors de busca continuaran. No tornarem a Espanya sense els quatre, tots junts”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents