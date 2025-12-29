Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia
El club de la capital de la Vall d’Albaida mostra el seu condol per la defunció de l’exintegrant de la primera plantilla i els seus tres fills
La defunció a Indonèsia del valencià Fernando Martín i els seus tres fills després de partir-se en dos el vaixell en el qual viatjaven ha causat una profunda commoció a Ontinyent. No en va, Martín va ser jugador de la primera plantilla de l’Ontinyent 1931 en la temporada 2013-14 i des del club han volgut mostrar el seu condol a la seua família i afins: “Des de l’Ontinyent 1931 CF, volem mostrar el nostre condol per la mort de Fernando Martín, exjugador de l’Ontinyent CF en la temporada 2013/2014, i dels seus tres fills. Molts ànims a la família i amics. Descansen en pau”.
A més de l’Ontinyent 1931, Martín també va vestir la samarreta del Benidorm CF, la Cultural Lleonesa, el CD Alcoià i l’FC Cartagena durant la seua extensa carrera com a futbolista, entre altres equips. Posicionat en la defensa, era un jugador seriós, dur, compromés. Actualment entrenava el València CF Femení B.
Continua la busca
La tragèdia ocorreguda a Indonèsia ha colpejat la Comunitat Valenciana. Les tasques de busca dels cossos continuen i hui s’ha confirmat la troballa del cos d’una de les menors que han perdut la vida.
La família ha emés un comunicat confirmant les seues intencions d’esperar a Indonèsia fins a trobar-los a tots.
Este és el comunicat íntegre de la família:
“Lamentem confirmar la defunció d’un dels tres menors desapareguts, les restes mortals del qual s’han recuperat en el desenrotllament de les labors de busca. Preguem una oració per tots ells i, en la mesura que siga possible, demanem que es preserve la seua identitat. En estos moments de dolor indescriptible, sol·licitem que es mantinga la consideració i el respecte a la intimitat de les nostres famílies. Agraïm tot el suport que estem rebent, tant a Espanya com a Indonèsia, i confiem que les labors de busca continuaran. No tornarem a Espanya sense els quatre, tots junts”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma el que passarà este Nadal i avisa sobre el que arriba: 'Cada vegada serà menys freqüent
- Aemet anuncia un Nadal sota zero a València: pluges, tempestes i temperatures a la baixa en els dies més esperats de les festes
- Compromís suspén "amb rotunditat" els directius del PP en À Punt per desplomar les audiències
- Reobri al trànsit un carril del primer tram de l'avinguda de Giorgeta a València
- Els comités locals de la DANA demanen judicialitzar el desviament de donacions a Revuelta i que es repartisquen els diners
- La gamba roja de Dénia, a 235 euros
- Les ajudes de la DANA ja pagades pel Govern superen els 9.000 milions
- Torrent valorarà de nou si col·locar els pals de rugbi en les pistes d'atletisme