La granissolada de la Safor cobrix diversos termes d’una capa de gel
La platja de Xeraco i zones de la Valldigna van quedar amb un paisatge “nevat” i va haver-hi problemes de trànsit
Els agricultors esperen que l’oratge escampe per a analitzar si hi ha hagut danys en el camp
Granissolada tremenda la que, en la vesprada d’este passat diumenge, va caure en moltes zones del nord de la Safor, especialment en els termes municipals de Barx, Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco i Xeresa. Amb menys intensitat, el graníssol també va aparéixer en altres zones, i en tots els casos la pedra va arribar acompanyada d’una intensa precipitació d’aigua.
La imatge més impressionant es va poder veure a Xeraco, amb una platja que va quedar completament coberta d’un mantell de gel. El graníssol acumulat en els carrers va obstaculitzar el sistema d’evacuació d’aigua, de manera que, segons va assenyalar l’alcalde, Avelino Mascarell, s’han produït alguns problemes per inundació de plantes baixes i garatges. Malgrat això, en cap moment va ser necessària l’evacuació de persones. També va haver-hi problemes per a circular pels carrers, i fins i tot alguns vehicles que es van quedar immobilitzats fins que l’aigua de pluja posterior es va emportar el mantell blanc del graníssol.
Un poc més a l’interior, entre Simat de la Valldigna i Barx, el graníssol que va caure durant prop d’una hora també va sorprendre i va impedir la circulació per alguns camins. En àrees de muntanya va haver-hi cotxes que van quedar bloquejats durant una bona estona pel risc que s’esvararen sobre el graníssol gelat i se n’isqueren de la via. Segons informen des d’Emergències, tampoc en este cas va ser necessari el rescat de persones.
A la Safor, la tempesta es va centrar en l’àrea del Mondúver, però va ser encara més intensa cap a l’interior. En l’extrem occidental de la comarca, a on es troba la partida del Pla de Corrals, pertanyent a Simat de la Valldigna, van caure més de 250 litres per metre quadrat. Allí, la font que alimenta el naixement del barranc de Barxeta es va veure àmpliament desbordada i alguns veïns van expressar temor per la quantitat d’aigua caiguda i les seues conseqüències. Els problemes, però, es van produir aigües avall, al llarg del llit del barranc de Barxeta, que discorre per les comarques de la Costera i de la Ribera Alta.
En este dilluns posterior a la tempesta, alguns agricultors esperen que l’oratge escampe per a acudir als camps i comprovar si el graníssol, que aparentment era fi, ha causat danys als cítrics o a les hortalisses.
