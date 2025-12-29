Indústria concedix 15 milions d’euros per a la internacionalització d’un miler d’empreses
La Generalitat treballa ja en la pròxima convocatòria d’ajudes, que engloba els gastos efectuats des de l’1 de juny de 2025 fins al 31 de maig de 2026
La Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, mitjançant la Direcció General d’Emprenedoria i Internacionalització, ha concedit ajudes per valor de 15 milions d’euros per a donar suport a la internacionalització de les pimes de la Comunitat Valenciana, tal com s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
La directora general d’Emprenedoria i Internacionalització, Mónica Payá, ha explicat que, amb esta orde d’ajudes, “es dona suport a la participació de les empreses en fires internacionals i al desenrotllament dels plans de promoció internacional d’empreses valencianes”.
També s’ha donat suport a gastos relacionats amb el procés de registre de marca i vigilància i altres servicis de propietat industrial, els servicis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre de productes o la nova contractació de personal qualificat en comerç exterior.
En la present convocatòria d’ajudes, la Direcció General ha fet costat a un total de 1.010 pimes valencianes, amb un total de 4.070 accions relacionades amb la internacionalització i la promoció exterior dels productes de la Comunitat Valenciana.
Mónica Payá ha destacat que, “del total d’empreses beneficiàries, el 54 % ha percebut més del 50 % de l’import sol·licitat”.
La directora general d’Emprenedoria i Internacionalització ha avançat que “ja s’està treballant en la pròxima convocatòria d’ajudes per a l’impuls a la internacionalització de les pimes exportadores”, que contemplarà els gastos realitzats des de l’1 de juny de 2025 fins al 31 de maig de 2026 i s’adaptarà a les necessitats derivades de la situació geopolítica del moment.
