Jornada de caos amb inundacions, rius desbordats i desallotjaments a la Ribera
L’aigua nega carrers de l’Alcúdia i Guadassuar, municipis afectats per la dana, i el Barxeta inunda Cogullada, Carcaixent, Rafelguaraf o la Pobla
La Ribera va viure ahir una jornada d’angoixa i caos amb registres de fins a 220 litres per metre quadrat en tan sols set hores que van provocar el desbordament de rius i barrancs, en particular el Magre i el Verd, el tall de carreteres —fins i tot problemes en l’autovia A-7 per l’acumulació d’aigua— i de nombrosos camins, rescats de persones aïllades i inundacions de garatges, baixos i vivendes en diversos nuclis urbans.
L’Alcúdia, un dels municipis afectats per la dana d’octubre de 2024, va veure com els col·lectors que seguixen obturats per l’acumulació de fang eren incapaços d’evacuar les intenses precipitacions —fins i tot l’aigua aflorava per les trapes de la xarxa de clavegueram—, la qual cosa va provocar que diferents sectors del nucli urbà quedaren completament negats. També Guadassuar, en la mateixa zona zero de la dana a la Ribera, tornava a patir inundacions en les zones baixes del municipi al veure’s desbordada la xarxa de clavegueram per la gran quantitat d’aigua que rebia. Les dos localitats van marcar el rècord de precipitacions en una comarca que va registrar pluges intenses generalitzades, amb més de vint observatoris de la xarxa d’Avamet amb acumulats de més de cent litres.
El perill del barranc Barxeta
L’espectacular crescuda del Barxeta per les pluges en la conca alta va causar inundacions en l’altre extrem de la comarca. Les seues aigües desbordades van passejar pels carrers de Rafelguaraf, van obligar a evacuar 38 veïns del carrer Llevant de la Pobla Llarga, el més pròxim al barranc, a on algunes vivendes van quedar negades i, sobretot, va tornar a inundar Cogullada, una pedania de Carcaixent que patix periòdicament les escomeses del barranc i a on les autoritats van anar casa per casa per a alertar els residents del perill que planava sobre ells. També diversos carrers del nucli principal van quedar negats a mesura que avançava la vesprada en una jornada de caos per la meteorologia adversa.
També graníssol
En paral·lel a les intenses pluges, el graníssol també va fer acte de presència amb diferents graus d’intensitat en localitats com Alginet, Carlet, Alzira o la Barraca d’Aigües Vives, però també a Sueca, Polinyà o Riola, a on els registres de precipitacions van ser més moderats que en la majoria de municipis de la Ribera Alta.
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer va alertar sobre “un augment notable del cabal en el riu Albaida al seu pas per Manuel”, fins a arribar al llindar groc, amb valors superiors als 50 metres cúbics per segon. L’Ajuntament de Manuel, davant d’esta crescuda, va decidir tallar els passos i camins pròxims per a evitar desplaçaments innecessaris. La CHX també va alertar, a la vesprada, d’una crescuda del Magre a Guadassuar, mentres que el cabal del riu a Algemesí, epicentre de la catastròfica dana a la Ribera, en principi no preocupa. El Magre va arribar a desbordar-se a Real, a on va provocar la inundació de camps, i el riu Verd ho feia entre els termes d’Alberic i Massalavés, a on va obligar a tallar camins rurals. Afortunadament, el Xúquer tenia capacitat per a absorbir totes les aportacions que anava rebent, i, si bé el nivell va créixer de manera important a l’altura de la desembocadura del riu Albaida, no es va arribar a desbordar.
Els diferents ajuntaments han intensificat el control sobre barrancs i rambles. En el cas d’Alzira, preocupava la crescuda del barranc de la Casella, i, al tancament d’esta edició, començava a descendir després d’aproximar-se al nivell que obliga a tancar les comportes de desaigüe del barri de les Basses. La mesura evita que este sector de la ciutat s’acabe inundant per la xarxa de col·lectors, però, per contra, elimina la possibilitat de desaigüe, per la qual cosa, si persistixen les pluges, s’acaben registrant inundacions. El barranc de Barxeta també representa una amenaça, ja que pot bloquejar que el Casella desaigüe quan baixa crescut.
