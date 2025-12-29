L’Alcúdia recupera la normalitat després d’una tromba que va fer reviure la por de la dana
La fi de les pluges ajuda a evacuar l’aigua, si bé encara seguix tancat el pas inferior de la línia de metro
Després d’una jornada dominical marcada per les fortes pluges, l’Alcúdia recupera la normalitat a poc a poc. A primera hora del matí, tan sols el pas inferior de les vies de la línia de Metrovalencia presentava encara una acumulació important d’aigua, però els bombers ja treballaven en el buidatge.
El matí del dilluns es presentava “molt més tranquil” després d’un diumenge en el qual es van viure “moments difícils”. “El més important de tot és que no hem patit danys personals i que els materials són mínims, sobretot si comparem d’on venim”, manifesta l’alcaldessa en funcions, Àngels Boix. Una de les complicacions que va generar la tromba va ser la solsida d’un fals sostre en una vivenda i, encara que “les persones estaven bé, no van resultar ferides, sí que es van emportar un bon esglai”.
L’Alcúdia va ser un dels municipis de la Comunitat en els quals més va ploure durant bona part de la jornada, la qual cosa va generar nombrosos problemes. “Quan et cau una aiguarrada com esta, el clavegueram no pot engolir tant”, exposa.
La xarxa de sanejament, que, com la de molts municipis afectats per la dana del passat 29 d’octubre de 2024, encara patix les conseqüències de la catàstrofe, va col·lapsar davant de la intensitat de les precipitacions i l’aigua es va acumular en diversos punts del nucli urbà.
Amb els dos missatges ES-Alert que van sonar durant la vesprada de diumenge, la situació d’alarma en nivell roig, aigua als carrers i amb un ull posat en el riu Magre, el temor es va apoderar dels veïns de l’Alcúdia, que van viure moments de molta tensió.
“Venim d’on venim, la gent es va espantar molt, perquè veien com estava anant el dia i, inevitablement, tornes a recordar el que vam viure fa poc més d’un any”, reflexiona Boix.
Afortunadament, una vegada han parat les pluges, els carrers s’han buidat progressivament i un únic punt continua inaccessible: “El pas subterrani que dona accés a la zona esportiva i de la cooperativa seguix tallat, però els bombers ja estan treballant per a evacuar l’aigua”, detalla l’alcaldessa en funcions de l’Alcúdia.
