Temporal de pluja
L’alerta roja per pluges reviu els fantasmes de la dana en la zona zero
El temporal passa sense danyar Catarroja, Massanassa, Aldaia o Chiva, però reviu fantasmes del passat després de deixar 200 litres en alguns punts
El fantasma de les inundacions va tornar a recórrer este diumenge, 28 de desembre de 2025, les localitats de la “zona zero” en la província de València. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va elevar a nivell roig l’avís per pluges en tot el litoral sud, advertint d’un “perill extrem” després d’una jornada en la qual es van superar els 200 litres per metre quadrat en menys de 12 hores. Davant de la virulència del temporal, la Generalitat va activar el sistema Es-Alert, amb l’enviament d’avisos als telèfons mòbils de la població en tota la província de València.
El barranc de Poio
La preocupació era màxima en tota la conca del Poio i el riu Magre, a on el record de la tragèdia d’octubre de 2024 seguix molt present. A Massanassa, l’Ajuntament va emetre un avís en què demanava “extremar les precaucions i evitar qualsevol desplaçament innecessari”. Des del centre de coordinació local es va fer un seguiment minut a minut d’unes aigües la crescuda de les quals estava sent “molt ràpida i violenta” a causa de la intensitat de les pluges en l’interior. Les autoritats van demanar als veïns que buscaren refugi en les plantes altes de les vivendes si es trobaven en zones crítiques i que retiraren els seus vehicles d’àrees inundables sempre que no suposara un risc per a la seua integritat.
Catarroja i Chiva, en suspens
La situació d’alerta es va estendre al llarg de tot el llit. A Catarroja, el consistori va mantindre la població en suspens mentres monitorava de manera contínua l’augment del cabal a conseqüència de la pluja acumulada en la capçalera. A causa de les inundacions ja produïdes en comarques veïnes com la Ribera i la Safor, es va activar la situació 1 del Pla especial d’inundacions de la Comunitat Valenciana. D’altra banda, a Chiva es van registrar uns 40 litres per metre quadrat durant la vesprada. L’alcalde, Ernesto Navarro, va informar del tall al trànsit del pont del Gallego després de desbordar l’aigua per damunt, mentres la Policia Local i la Guarda Rural vigilaven atentament els llits davant dels antecedents que arrossega el municipi.
A Aldaia, el temporal va tornar a inundar el pas inferior que connecta amb Alaquàs. No obstant això, a diferència d’altres ocasions, el pla de xoc antiriuades instal·lat recentment sembla estar donant resultats. L’alcalde, Guillermo Luján, va assenyalar que les comportes instal·lades el setembre passat van aguantar la pressió, ja que van fer la seua labor d’embassar l’aigua per a impedir que esta arribe al nucli urbà. El municipi, que va invertir 1,8 milions d’euros en estes infraestructures després del “calvari” del 29 d’octubre, va respirar amb una cautela tensa mentres el barranc de la Saleta tornava a desbordar-se sense afectar, de moment, les vivendes.
La inquietud no es va limitar a estes localitats; en altres punts de la Ribera Alta i l’Horta Sud, com l’Alcúdia o Torrent, va haver-hi carrers negats i talls en carreteres principals. Els servicis d’emergència van estar en alerta: van dur a terme buidatges constants i van vigilar de prop uns llits que amenacen de desbordar-se de nou. Esta situació reviu el temor en una zona especialment sensible als episodis de pluges torrencials, a on la seguretat de les persones s’ha convertit en la prioritat absoluta per a totes les administracions locals.
