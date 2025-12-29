Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’aposta feminista de l’IVAM

La fotògrafa Cristina García Rodero, l’artista nord-americana Kara Walker i l’exposició instal·lativa d’Andrea Canepa són algunes de les propostes per a estes dates festives

Exposició de Kara Walker

Exposició de Kara Walker / Miguel Lorenzo

Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

València

Les dones artistes protagonitzen, estes festes, el programa expositiu de l’IVAM. La mostra de la fotògrafa Cristina García Rodero, l’antològica de Kara Walker o l’exposició instal·lativa d’Andrea Canepa són algunes de les propostes del museu, que s’unixen a les col·lectives “Habitar les ombres”, “Disputa i pausa. Art i context 2025” i “Atrevir-se a més. València abans de l’art normatiu. 1947-1960”. L’oferta artística es completa amb les mostres permanents d’Ignacio Pinazo i Julio González.

Exposición Cristina García Rodero España Oculta

Exposició Cristina García Rodero “España oculta” / IVAM

L’exposició de Cristina García Rodero arreplega les 157 fotografies en blanc i negre que conformen el llibre España oculta, publicat en 1989. Un treball antològic de la fotògrafa de Puertollano que va recórrer els pobles d’Espanya durant quinze anys per a documentar i preservar la memòria de les seues festes, cerimònies, ritus, tradicions i la forma de vida de la seua gent.

Kara Walker és la protagonista d’una altra mostra, produïda pel Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA), que recorre tota la seua trajectòria a través de 44 obres. L’artista nord-americana aborda, en les seues obres, qüestions sobre l’esclavitud, el racisme i el gènere, utilitzant siluetes retallades en paper inspirades en la tradició històrica dels retrats d’ombres victorians, en el teatre d’ombres o en les llanternes màgiques.

Exposición de Andrea Canepa

Exposició d’Andrea Canepa / Juan García

L’artista peruana Andrea Canepa, per la seua banda, ha creat, en la galeria 6 de l’IVAM, un univers colorista en el qual dialoguen la mitologia clàssica i les cosmovisions llatinoamericanes. Es tracta d’una instal·lació immersiva concebuda específicament per a esta sala en la qual reflexiona sobre la percepció del temps.

Durant estes dates, l’IVAM romandrà obert en el seu horari habitual. El 31 de desembre, l’horari d’obertura és de 10 a 14 h. El museu estarà tancat els dies 1 i 6 de gener.

