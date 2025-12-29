Torrent manté tallats passos inundables després dels set rescats realitzats a l’Horteta
L’Ajuntament recorda que l’avís groc seguix fins a les 12 hores i que els barrancs encara porten aigua
Després de les fortes precipitacions patides en la jornada del 28 de desembre, la Policia Local de Torrent informa que es mantenen tallats diversos passos inundables del terme municipal pel fet que encara baixa aigua pels barrancs, “la qual cosa suposa un perill greu”, segons declaren els agents.
D’esta manera, l’Ajuntament informa que “està totalment prohibit el pas i es mantenen les cintes de seguretat en passos del barranc de l’Horteta, com la Carrasquera, Clot de Bailón, sota l’A-7 i el barranc de Gils. El consistori advertix de la importància de no retirar les cintes ni creuar estos passos, ja que ahir “va caldre realitzar set rescats per imprudències evitables”.
I és que ahir a la vesprada diverses persones es van quedar atrapades amb els seus vehicles en el barranc de l’Horteta de Torrent, en el pas de Xarcs Secs, pas que s’inunda amb facilitat i per això havia sigut tallat per la Policia Local de Torrent. No obstant això, diversos vehicles van fer cas omís de les indicacions i van travessar la cinta i es van quedar amb els seus vehicles atrapats entre dos passos inundables sense poder circular ni cap avant ni cap arrere.
Avís groc
Encara que les vides dels set ocupants no van córrer perill, ja que els vehicles van aconseguir situar-se en punts alts, es va requerir la presència dels bombers per a poder evacuar-los.
L’Ajuntament de Torrent recorda que “seguim en avís groc fins a les 12 hores i els barrancs continuen amb cabal”.
