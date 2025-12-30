Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuenca asesor de MazónMensajes entre Feijóo y MazónNiña fallecida en IndonesiaLluvia por municipiosDeclaración alcalde AlmussafesEntrevista Pérez Llorca
instagramlinkedin

AGRICULTURA

Agricultors valencians trauen tractors al carrer contra Mercosur i la política de la UE

La mobilització convocada per l’associació Unaspi té lloc en diverses ciutats espanyoles

Un moment de la protesta en el carrer Xàtiva de València

Un moment de la protesta en el carrer Xàtiva de València / F. Bustamante

José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

Una trentena d’agricultors i els seus tractors recorren este matí el centre de València per a sumar-se a les protestes agràries que ha convocat, a tot Espanya, la Unió Nacional d’Associacions del Sector Primari Independents (Unaspi) per a exigir polítiques que no destruïsquen l’activitat dels professionals d’este sector. La manifestació ha transcorregut des de l’avinguda de la Constitució fins a l’estació del Nord de València.

Unaspi, segons els seus portaveus, reclama que el Govern d’Espanya no done suport a la ratificació de l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, un tractat que el sector considera una amenaça directa per a la supervivència del camp espanyol i europeu i la seua sobirania alimentària. Este acord obriria el mercat europeu a la competència d’un bloc agrícola quatre vegades més gran que la Unió Europea, amb salaris, impostos i exigències ambientals, laborals i sanitàries molt inferiors, la qual cosa dona avantatge comercial als qui només han de complementar la producció europea. La preferència comunitària és un dels principis fonamentals de la UE des de la seua fundació i és obligatori aplicar-la.

Protesta frente a la plaza de Toros de València.

Protesta enfront de la plaça de bous de València / F. Bustamante

Esta associació d’agricultors i ramaders advertix d’una situació crítica amb pèrdua total de rendibilitat i viabilitat, després d’anys d’increment de costos, retallades en la PAC i una creixent asfíxia normativa derivada del Pacte Verd Europeu, reduccions dràstiques del nombre de dies de faena i quotes pesqueres, a la qual cosa se suma la firma d’acords comercials que generen competència deslleial. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre 2009 i 2020, Espanya ha perdut 74.925 explotacions agràries i 73.054 de ramaderes, cosa que ha accelerat la despoblació rural i la pèrdua de sobirania alimentària.

Un momento de la concentración frente a la estación del Norte de València.

Un moment de la concentració enfront de l’estació del Nord de València / F. Bustamante

Pesta porcina

“En el cas de la ramaderia, a més, s’enfronten a les crisis sanitàries de malalties com la dermatosi bovina, la llengua blava, la grip aviària o la pesta porcina africana, amb protocols desraonats que obliguen al sacrifici de ramaderies senceres, la qual cosa suposa la mort de milers d’animals, davant d’un únic cas positiu, fet que conduïx el ramader a la completa ruïna. Raó detonant de les protestes dels nostres veïns francesos, que tenen França ja dotze dies paralitzada”, asseguren des d’Unaspi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia
  2. La granissolada de la Safor cobrix diversos termes d’una capa de gel
  3. Aemet confirma el que passarà este Nadal i avisa sobre el que arriba: 'Cada vegada serà menys freqüent
  4. Aemet anuncia un Nadal sota zero a València: pluges, tempestes i temperatures a la baixa en els dies més esperats de les festes
  5. Reobri al trànsit un carril del primer tram de l'avinguda de Giorgeta a València
  6. Compromís suspén "amb rotunditat" els directius del PP en À Punt per desplomar les audiències
  7. Els comités locals de la DANA demanen judicialitzar el desviament de donacions a Revuelta i que es repartisquen els diners
  8. Torrent valorarà de nou si col·locar els pals de rugbi en les pistes d'atletisme

PP i Ens Uneix prorroguen els pressupostos de la Diputació després de fracassar les negociacions amb Vox i l’esquerra

PP i Ens Uneix prorroguen els pressupostos de la Diputació després de fracassar les negociacions amb Vox i l’esquerra

La similitud entre l’últim “tren de tempestes” i la dana de 2024 assenyala una intensificació d’episodis extrems

Torna l’enfrontament Consell-Govern per les obres hidràuliques després de l’episodi de pluges

Torna l’enfrontament Consell-Govern per les obres hidràuliques després de l’episodi de pluges

Agricultors valencians trauen tractors al carrer contra Mercosur i la política de la UE

Agricultors valencians trauen tractors al carrer contra Mercosur i la política de la UE

Benifairó recorda el seu antic col·legi amb emoció

Benifairó recorda el seu antic col·legi amb emoció

CaixaBank destina 255.000 euros a ajudar estudiants de música de la C. Valenciana afectats per la dana

CaixaBank destina 255.000 euros a ajudar estudiants de música de la C. Valenciana afectats per la dana

Les primeres (i polèmiques) plantes solars de la Safor en sòl no urbanitzable

Les primeres (i polèmiques) plantes solars de la Safor en sòl no urbanitzable

Algemesí destina més de 300.000 euros a reposar mobiliari urbà afectat per la dana

Algemesí destina més de 300.000 euros a reposar mobiliari urbà afectat per la dana
Tracking Pixel Contents