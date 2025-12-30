AGRICULTURA
Agricultors valencians trauen tractors al carrer contra Mercosur i la política de la UE
La mobilització convocada per l’associació Unaspi té lloc en diverses ciutats espanyoles
Una trentena d’agricultors i els seus tractors recorren este matí el centre de València per a sumar-se a les protestes agràries que ha convocat, a tot Espanya, la Unió Nacional d’Associacions del Sector Primari Independents (Unaspi) per a exigir polítiques que no destruïsquen l’activitat dels professionals d’este sector. La manifestació ha transcorregut des de l’avinguda de la Constitució fins a l’estació del Nord de València.
Unaspi, segons els seus portaveus, reclama que el Govern d’Espanya no done suport a la ratificació de l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, un tractat que el sector considera una amenaça directa per a la supervivència del camp espanyol i europeu i la seua sobirania alimentària. Este acord obriria el mercat europeu a la competència d’un bloc agrícola quatre vegades més gran que la Unió Europea, amb salaris, impostos i exigències ambientals, laborals i sanitàries molt inferiors, la qual cosa dona avantatge comercial als qui només han de complementar la producció europea. La preferència comunitària és un dels principis fonamentals de la UE des de la seua fundació i és obligatori aplicar-la.
Esta associació d’agricultors i ramaders advertix d’una situació crítica amb pèrdua total de rendibilitat i viabilitat, després d’anys d’increment de costos, retallades en la PAC i una creixent asfíxia normativa derivada del Pacte Verd Europeu, reduccions dràstiques del nombre de dies de faena i quotes pesqueres, a la qual cosa se suma la firma d’acords comercials que generen competència deslleial. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre 2009 i 2020, Espanya ha perdut 74.925 explotacions agràries i 73.054 de ramaderes, cosa que ha accelerat la despoblació rural i la pèrdua de sobirania alimentària.
Pesta porcina
“En el cas de la ramaderia, a més, s’enfronten a les crisis sanitàries de malalties com la dermatosi bovina, la llengua blava, la grip aviària o la pesta porcina africana, amb protocols desraonats que obliguen al sacrifici de ramaderies senceres, la qual cosa suposa la mort de milers d’animals, davant d’un únic cas positiu, fet que conduïx el ramader a la completa ruïna. Raó detonant de les protestes dels nostres veïns francesos, que tenen França ja dotze dies paralitzada”, asseguren des d’Unaspi.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia
- La granissolada de la Safor cobrix diversos termes d’una capa de gel
- Aemet confirma el que passarà este Nadal i avisa sobre el que arriba: 'Cada vegada serà menys freqüent
- Aemet anuncia un Nadal sota zero a València: pluges, tempestes i temperatures a la baixa en els dies més esperats de les festes
- Reobri al trànsit un carril del primer tram de l'avinguda de Giorgeta a València
- Compromís suspén "amb rotunditat" els directius del PP en À Punt per desplomar les audiències
- Els comités locals de la DANA demanen judicialitzar el desviament de donacions a Revuelta i que es repartisquen els diners
- Torrent valorarà de nou si col·locar els pals de rugbi en les pistes d'atletisme