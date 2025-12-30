Algemesí destina més de 300.000 euros a reposar mobiliari urbà afectat per la dana
L’Ajuntament adquirix bancs, contenidors, papereres o jardineres
La Diputació de València col·labora en la inversió amb una ajuda de 100.000 euros
L’Ajuntament d’Algemesí ha destinat 338.000 euros a renovar mobiliari urbà danyat per la dana. Part de la inversió s’ha finançat gràcies a una subvenció de 100.000 euros de la Diputació de València, en el marc de la convocatòria d’ajudes de concessió directa a entitats locals per a la recuperació dels equipaments urbans afectats per la riuada.
Segons ha detallat el consistori, la quantia global permet a la ciutat renovar una part important del mobiliari urbà: es destinen 25.773 euros a l’adquisició de jardineres, 31.944 euros a la compra de 110 contenidors per a les àrees industrials, 14.100 euros a l’adquisició de 160 papereres i 16.577 euros a la reposició de 70 bancs.
A més, la inversió inclou el subministrament de tanques perimetrals de contenidors, amb l’objectiu d’integrar-los de manera més adequada en determinades zones del municipi. Per a esta finalitat es destinaran 27.648,50 euros. El Govern municipal destaca que esta actuació permetrà garantir una major uniformitat en el disseny del mobiliari urbà i millorar les seues prestacions, com en el cas de les papereres, que incorporaran un sistema de “barret” per a evitar que les bosses se n’isquen volant en dies de vent.
En paraules de l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, “esta subvenció de la Diputació de València ha sigut clau per a alleugerir el cost de la recuperació dels equipaments municipals després d’aquell episodi excepcional com va ser la riuada”.
