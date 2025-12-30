Benifairó recorda el seu antic col·legi amb emoció
El documental La nostra escola, la nostra història repassa el valor del centre educatiu ja derrocat per a donar pas a les reclamades noves instal·lacions
Anna Biosca
“El documental convida a emocionar-se, recordar i valorar el paper fonamental que l’educació pública ha tingut i continua tenint en la vida del poble, mirant cap al futur amb la construcció del centre educatiu nou”. Així resumix la regidora de Participació Ciutadana de Benifairó de les Valls, Adela Alba, el resultat del projecte audiovisual que s’ha estrenat amb el títol La nostra escola, la nostra història.
L’enderrocament recent de l’antic col·legi de l’Ermita ha impulsat esta iniciativa, que perseguix fer valdre les dècades d’activitat d’un espai clau per a la vida social, educativa i cultural del municipi, convertit en eix de la comunitat.
Memòria col·lectiva
Abans d’obrir una nova etapa, la intenció era preservar la memòria col·lectiva d’este punt de trobada, aprenentatge i vivències compartides per tres generacions de famílies de Benifairó, que han compartit aules, patis i mestres.
El documental mostra també l’evolució de l’ensenyança, amb els canvis de metodologies, materials i maneres d’aprendre, sense perdre mai els valors que han definit l’educació pública. A través de testimonis, fotografies i records, l’obra permet entendre com l’escola s’ha adaptat als nous temps.
Futur
Durant la presentació es va remarcar que “un poble sense escola és un poble sense futur”, segons assenyalen fonts municipals. El col·legi és sinònim de vida, continuïtat i esperança, afigen, perquè garantix que hi ha xiquets i xiquetes que creixen i que demà contribuiran al desenrotllament de Benifairó.
Col·laboracions
Durant l’acte es va agrair la col·laboració de les persones que han fet possible el projecte, que van compartir els seus records com a testimonis, l’equip tècnic i audiovisual, així com les persones que van contribuir a preservar la memòria del col·legi.
