Suport a la música
CaixaBank destina 255.000 euros a ajudar estudiants de música de la C. Valenciana afectats per la dana
La convocatòria arribarà a 579 estudiants i consolida el programa que ja ha repartit 3,75 milions d’euros des de 2014 i que forma part de “CaixaBank escolta València”, impulsat per l’entitat financera juntament amb l’FSMCV i l’IVC
El programa de beques CaixaBank per al curs 2025-2026 farà costat econòmicament a 579 estudiants d’escoles de música pertanyents a 167 societats musicals de tota la Comunitat Valenciana. La convocatòria, amb una dotació de 255.000 euros aportats íntegrament per CaixaBank, s’emmarca en el programa “CaixaBank escolta València”, impulsat per CaixaBank en col·laboració amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC).
L’objectiu d’este programa d’ajudes és fomentar l’estudi de la música i garantir la continuïtat de la formació musical amb independència de la situació econòmica de les famílies.
Del total d’alumnat becat en esta edició, 404 estudiants pertanyen a la província de València, 152 a la d’Alacant i 23 a la de Castelló. La nota de tall definitiva s’ha situat en 62,90 punts, després del procés de valoració de les 1.536 sol·licituds presentades.
Suport a l’alumnat afectat per la dana
Com a element destacat d’esta edició, la resolució confirma l’assignació d’una partida específica destinada a alumnat de localitats afectades per la DANA. En total, 193 estudiants becats procedixen de municipis damnificats per la catàstrofe, la qual cosa representa el 33 % del total de persones beneficiàries.
Esta mesura respon a la voluntat de les entitats impulsores del programa de reforçar el suport a l’alumnat que ha vist alterada la seua situació educativa i familiar a conseqüència de la riuada, amb la incorporació de criteris específics en el barem d’adjudicació.
Des de la posada en marxa de la primera edició en el curs 2014-2015, el programa de beques CaixaBank ha beneficiat un total de 8.844 estudiants de les escoles de música de les societats musicals federades. En este període, la inversió acumulada ascendix a 3.752.000 euros, fet que consolida este pla com una de les principals línies de suport a la formació musical a la Comunitat Valenciana.
Al llarg de les seues dotze edicions, el programa ha mantingut una dotació estable i una àmplia implantació territorial, amb un percentatge mitjà d’alumnat becat pròxim al 31 % del total de sol·licituds presentades.
“CaixaBank escolta València”
El programa de beques forma part de “CaixaBank escolta València”, una iniciativa impulsada des de 2014 per CaixaBank, en col·laboració amb l’FSMCV i l’Institut Valencià de Cultura, dirigida a fer costat a les societats musicals valencianes i a promoure l’activitat musical, educativa i patrimonial en el territori.
Entre les seues principals línies d’actuació destaquen la convocatòria anual de beques per a estudiants de les escoles de música; els concursos, festivals i cicles de concerts d’orquestres i bandes; els Premis al Talent Musical; el projecte de recuperació patrimonial “Música a la Llum”; i L’Alqueria Julià – Casa de la Música, rehabilitada per CaixaBank i seu de l’FSMCV des de finals de 2020.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia
- La granissolada de la Safor cobrix diversos termes d’una capa de gel
- Aemet confirma el que passarà este Nadal i avisa sobre el que arriba: 'Cada vegada serà menys freqüent
- Aemet anuncia un Nadal sota zero a València: pluges, tempestes i temperatures a la baixa en els dies més esperats de les festes
- Compromís suspén "amb rotunditat" els directius del PP en À Punt per desplomar les audiències
- Reobri al trànsit un carril del primer tram de l'avinguda de Giorgeta a València
- Els comités locals de la DANA demanen judicialitzar el desviament de donacions a Revuelta i que es repartisquen els diners
- Torrent valorarà de nou si col·locar els pals de rugbi en les pistes d'atletisme