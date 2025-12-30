El comerç en línia guanya terreny al presencial: es veu en el cartó dels contenidors
Per als amos de comerços, és fonamental comptar amb un canal de venda digital a més del físic en un món en què la temporada nadalenca s’ha avançat fins a un mes
El paradigma de les compres ha canviat radicalment i és un procés irreversible. Les compres en línia guanyen terreny a les presencials i ho fan de manera exponencial: un de cada quatre consumidors valencians ja compra la roba per internet i s’esperen creixements d’entre l’11 i el 13 % en cinc anys en el sector moda i d’un 12 al 14 % en alimentació i beguda. Les dades, sempre fredes, però precises, van acompanyades, en este cas, per una experiència més física: mirar els contenidors de cartó.
La quantitat de caixes amb etiquetes d’enviament que omplin estos depòsits i els cartonatges que es depositen al costat d’estos (perquè ja no en caben més) són un termòmetre bastant precís per a conéixer el comportament dels compradors, i és ací a on, entre altres mesuradors, dirigixen la vista els comerciants de la ciutat.
Des de l’Associació de Comerciants del Centre Històric asseguren que el tempo s’ha modificat en els últims anys. Julia Martínez, gerent de l’associació, explica que “les vendes s’han avançat al voltant d’un mes, veiem un pic a finals de novembre”, sobretot a causa del Black Friday, que se celebra l’últim divendres de novembre. En realitat, esta oferta, que va començar aplicant-se durant un dia, ja s’ha estés a l’última setmana del mes, així que les rebaixes que s’oferixen s’aprofiten per a adquirir els regals nadalencs. I és en este moment quan l’impuls de les compres en línia comença a fer-se palés en els contenidors de la ciutat.
“Tot està canviant, així que és important que els comerços tinguen els dos canals en funcionament, el físic i en línia”, assevera Martínez. Per a això, l’associació de comerciants treballa donant suport, aconsellant i formant els seus membres en el comerç electrònic, perquè puguen despatxar també a través de les seues plataformes digitals.
La covid ho va canviar tot
Les sospites es van gestar fa molt, però les certeses van arribar amb la pandèmia de COVID-19. Quan el món va quedar confinat i els establiments van haver de tancar les portes, la venda en línia es va disparar. “Qui tenia un canal de vendes per internet va sobreviure folgadament, però qui no es va ressentir notablement”, així que “apuntar-se” a la venda digital es va convertir en una qüestió crucial.
Oferir resistència a obrir les portes digitals no era una opció, així que, independentment de la naturalesa del comerç més o menys tradicional, els venedors es van arromangar, van agafar els ratolins de l’ordinador i van obrir les seues botigues en la xarxa.
Ara s’enfronten a una de les seues temporades més potents. Ha passat el Black Friday, també el dia de Nadal i s’acosta la campanya de Reis, “una de les més potents”, malgrat la influència americana de les dos anteriors, i els servidors estan preparats per a donar l’abast.
No obstant això, la compra presencial continua sent una part important d’esta època de l’any, tal vegada per als romàntics o, potser, perquè, en plenes vacacions escolars, és un altre pla més per a fer en família. Un aparador bonic és un reclam imbatible i perquè els qui s’acosten al centre tinguen la irrefrenable temptació d’entrar a les botigues, res com convidar-los a passejar pels carrers del centre històric amb les atraccions que l’associació promou en la plaça de l’Ajuntament i en Sant Agustí. D’esta manera, mentres els menuts de la casa patinen sobre gel o pugen als cavallets, els Reis Mags poden fer el seu treball en els comerços de la zona.
