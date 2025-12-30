PP i Ens Uneix prorroguen els pressupostos de la Diputació després de fracassar les negociacions amb Vox i l’esquerra
Davant de l’absència d’acord, els comptes patixen una retallada severa, de 785 a 554 milions, i els partits hauran de negociar una a una les subvencions directes a entitats i ajuntaments, que van sumar quasi 40 milions en 2025
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ja té a punt el decret pel qual es prorroguen els pressupostos de 2025 al 2026. Esta decisió arriba després que l’equip de govern en minoria de PP i Ens Uneix no haja aconseguit arribar a un acord ni amb la seua dreta, Vox, ni amb els partits de l’oposició d’esquerra, PSPV i Compromís. Cal recordar que PP i Ens Uneix no gaudixen de la majoria absoluta de vots necessaris per a tirar avant els acords.
La pròrroga arriba després dels intents fallits de PP i Ens Uneix per acostar posicions amb els seus extrems. Però ni el PSPV ha volgut tornar a concedir una majoria al PP com ja va fer l’any passat en el context de la dana, ni Ens Uneix ha transigit amb les retallades que exigia Vox a les partides d’igualtat, memòria democràtica o cooperació internacional.
Políticament, esta resolució no sembla desagradar a ningú, ni tan sols en el PP, per a qui tampoc és un drama prorrogar els pressupostos més expansius de la història de la institució. Ens Uneix es desprén de l’etiqueta de partit que pacta amb Vox que li col·loca l’esquerra; PSPV i Compromís s’eviten la foto d’èxit per a Vicent Mompó que ja li van facilitar l’any passat, i Vox es mostra, davant dels seus, intransigent en batalles culturals com la de la llengua, la immigració o la igualtat de les dones.
Pactar cada ajuda
Què ocorre a partir d’ara? Per a l’equip de govern de PP i Ens Uneix, no disposar de pressupostos l’obligarà a buscar la geometria variable per a aprovar, amb Vox o amb l’esquerra, les inversions a entitats i ajuntaments que es realitzen a través de subvencions nominatives, que ara aniran al ple. Hi haurà debat enguany en els plens mensuals. Les inversions pactades en 2023 entre el PP i Ens Uneix per a la Vall d’Albaida, per exemple, es vehiculen a través d’estes subvencions, encara que la majoria ja estaven en marxa.
Amb tot, l’equip de govern espera anar traient els projectes més importants, negociació a negociació, encara que siga buscant l’abstenció de la resta de partits. Sobretot pels incentius que pot tindre per a Vox, amb un nombre important d’assessors, mantindre la bona relació amb l’equip de govern; o per al PSPV, que també pot rebre importants inversions en els municipis dels seus alcaldes més importants. Quasi tots tenen algun interés en joc.
Des d’Ens Uneix, en este sentit, lamentaven, estos dies, que el PSPV haja rebutjat aprovar els pressupostos a canvi de recuperar el pla d’inversions en municipis grans, que haguera suposat, en any preelectoral, rebre dos milions en ciutats com Sagunt, Gandia o Paterna. “S’ha primat la confrontació partidista a l’interés dels ciutadans”, assenyalaven.
Retallada de 226 milions
Baixant al detall de la pròrroga, el decret de Presidència arreplega ajustos a la baixa que deixen el pressupost de gastos per a 2026 en 554,9 milions d’euros, després de no prorrogar crèdits finançats amb préstecs per import de 103 milions, així com 123 milions en programes o servicis que han de concloure enguany. Entre els crèdits no prorrogats s’inclouen també els 38,1 milions en subvencions directes a ajuntaments i entitats desplegats en 2025.
