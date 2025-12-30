Sanció mínima per al Maccabi pels insults al València Basket
L’Eurolliga multa el Maccabi amb deu mil euros per càntics ofensius contra el València Basket i el seu tècnic, Pedro Martínez
El Maccabi Tel Aviv ha sigut multat amb deu mil euros per càntics ofensius contra el València Basket i el seu tècnic, Pedro Martínez, en el partit de l’Eurolliga que els dos van disputar a Israel el passat 18 de desembre.
El València BC va denunciar davant de l’Eurolliga la situació viscuda en el pavelló de Jerusalem on es va disputar el partit, i la competició, després de comprovar els fets, els va traslladar a l’òrgan que havia de decidir sobre estos. L’equip taronja va traslladar una queixa formal per insults racistes i comportaments incívics reiterats per part d’aficionats locals. L’entitat va aportar proves gràfiques que documenten els fets ocorreguts en les graderies del pavelló israelià. Segons va denunciar el club, des de la banqueta taronja també van poder identificar un grup de seguidors que es dirigia als jugadors de color del València Basket fent gestos de mico. Fins i tot Pedro Martínez no va poder fer la compareixença postpartit en la pista per a la televisió.
Este dimarts, l’Eurolliga ha fet pública una resolució en la qual s’acredita els “càntics ofensius” contra el València i el seu tècnic, que impliquen una multa de deu mil euros al club israelià, segons l’article 29.2.f del codi disciplinari de la competició.
La referència a eixe article situa els fets com una infracció menor. Per a esta mena de conductes, la sanció podria haver sigut un advertiment, una multa de fins a trenta mil euros, la pèrdua del partit, l’expulsió de les competicions de l’Eurolliga fins a una campanya o el tancament parcial del pavelló entre un i cinc partits.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia
- La granissolada de la Safor cobrix diversos termes d’una capa de gel
- Aemet confirma el que passarà este Nadal i avisa sobre el que arriba: 'Cada vegada serà menys freqüent
- Aemet anuncia un Nadal sota zero a València: pluges, tempestes i temperatures a la baixa en els dies més esperats de les festes
- Compromís suspén "amb rotunditat" els directius del PP en À Punt per desplomar les audiències
- Reobri al trànsit un carril del primer tram de l'avinguda de Giorgeta a València
- Els comités locals de la DANA demanen judicialitzar el desviament de donacions a Revuelta i que es repartisquen els diners
- Torrent valorarà de nou si col·locar els pals de rugbi en les pistes d'atletisme