Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuenca asesor de MazónMensajes entre Feijóo y MazónNiña fallecida en IndonesiaLluvia por municipiosDeclaración alcalde AlmussafesEntrevista Pérez Llorca
instagramlinkedin

Sanció mínima per al Maccabi pels insults al València Basket

L’Eurolliga multa el Maccabi amb deu mil euros per càntics ofensius contra el València Basket i el seu tècnic, Pedro Martínez

Una acció del partit del València Basket contra Maccabi

Una acció del partit del València Basket contra Maccabi / Maccabi Rapyd Tel Aviv

El Maccabi Tel Aviv ha sigut multat amb deu mil euros per càntics ofensius contra el València Basket i el seu tècnic, Pedro Martínez, en el partit de l’Eurolliga que els dos van disputar a Israel el passat 18 de desembre.

El València BC va denunciar davant de l’Eurolliga la situació viscuda en el pavelló de Jerusalem on es va disputar el partit, i la competició, després de comprovar els fets, els va traslladar a l’òrgan que havia de decidir sobre estos. L’equip taronja va traslladar una queixa formal per insults racistes i comportaments incívics reiterats per part d’aficionats locals. L’entitat va aportar proves gràfiques que documenten els fets ocorreguts en les graderies del pavelló israelià. Segons va denunciar el club, des de la banqueta taronja també van poder identificar un grup de seguidors que es dirigia als jugadors de color del València Basket fent gestos de mico. Fins i tot Pedro Martínez no va poder fer la compareixença postpartit en la pista per a la televisió.

Este dimarts, l’Eurolliga ha fet pública una resolució en la qual s’acredita els “càntics ofensius” contra el València i el seu tècnic, que impliquen una multa de deu mil euros al club israelià, segons l’article 29.2.f del codi disciplinari de la competició.

La referència a eixe article situa els fets com una infracció menor. Per a esta mena de conductes, la sanció podria haver sigut un advertiment, una multa de fins a trenta mil euros, la pèrdua del partit, l’expulsió de les competicions de l’Eurolliga fins a una campanya o el tancament parcial del pavelló entre un i cinc partits.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents