Torna l’enfrontament Consell-Govern per les obres hidràuliques després de l’episodi de pluges
Pérez Llorca eleva el nivell de crítiques a l’executiu al demanar “agilitzar” projectes que “no comencen mai”, cosa que enfada l’executiu, que l’acusa de “mala fe” per denunciar endarreriments en un projecte licitat recentment
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va elevar, este dilluns, el to de les seues crítiques al Govern central, a qui va exigir que “agilitze” les obres hidràuliques “que no comencen mai” en llits i barrancs ja afectats en la dana d’octubre de 2024 per a previndre inundacions després de l’episodi de pluges d’este cap de setmana. Unes paraules que suposen un cert gir respecte al perfil conciliador davant de Moncloa que ha mostrat des de la seua arribada al Palau i que no van agradar gens en l’executiu central, que va entrar al xoc amb el president, reobrint de pas velles picabaralles.
Llorca va insistir en els retards del Govern per a escometre unes certes obres hidràuliques durant un recorregut per algunes de les localitats afectades pel temporal, inclosa Barxeta, i va remarcar que els valencians “no mereixen haver d’estar atemorits cada vegada que plou”, un temor que va vincular amb eixa absència d’infraestructures. El president va acusar Moncloa de “mantindre bloquejats projectes vitals” per a la seguretat.
Bona part de l’enuig del Govern va arribar perquè, en eixa localitat precisament, el Ministeri de Transició Ecològica de Sara Aagesen va aprovar, este mateix dilluns, la licitació del projecte, per la qual cosa van considerar un gest de “mala fe” les crítiques de Pérez Llorca, a qui donen per assabentat de les fases de l’obra.
La delegada del Govern, Pilar Bernabé, va portar el xoc a les xarxes socials i va replicar públicament les paraules de Llorca, a qui va acusar de “mentir en la línia dels seus caps Mazón i Feijóo”. La socialista va especificar que este mateix dilluns es va publicar en el BOE eixa licitació d’obres en el barranc de Barxeta, després de “deu dies en el portal de contractació”. “No es bloqueja res: s’actua, es licita i s’invertix”, va defendre.
Més enllà de la crítica verbal, el Consell va voler visibilitzar eixa “lentitud” del Govern desplegant els seus tres vicepresidents (Susana Camarero, José Díez i Vicente Martínez Mus) per diferents municipis de València per a analitzar les incidències del temporal i exigir eixes infraestructures hidràuliques.
