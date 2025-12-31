La CHX dissenya un llit nou del Barxeta per a evitar inundacions a Carcaixent i Alzira
El traçat canalitzarà les escorrenties de la conca, que també inclou el barranc dels Prínceps, directament al Xúquer
El desviament d’estos cabals alleugerirà la pressió en l’actual desembocadura en el Casella, a Alzira
Els projectes licitats, la setmana passada, per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) per a protegir Carcaixent de les crescudes del Barxeta —a penes uns dies abans de l’última inundació— preveuen, en la pràctica, crear un llit nou per al barranc que arreplegarà totes les escorrenties desbordades que es puguen generar en esta conca, tant les del Barxeta com les del barranc dels Prínceps, per a canalitzar-les directament al Xúquer a través del que s’ha denominat un llit d’alleugeriment de nova construcció.
L’actuació conservarà el llit actual del Barxeta per a arreplegar les aigües dels barrancs que creuen el nucli urbà de Carcaixent —Gaianes, Pau i Venancio—, que seguiran el curs actual fins a la desembocadura en el barranc de la Casella, a Alzira. Este desdoblament del llit del Barxeta reduirà considerablement el volum d’aigua que rep el barranc de la Casella en una confluència en perpendicular que representa un punt crític i que la CHX també es disposa a modificar per a afavorir el desaigüe.
Així ho va explicar el cap d’àrea de la Direcció Tècnica de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Ignacio Valero, en la visita que ahir va fer el secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España, a Carcaixent, per a, a la riba del mateix Barxeta, presentar les tres actuacions dissenyades per la CHX per a millorar la seguretat.
Una altra licitació a la vista
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ja ha licitat les dos fases en què s’ha dividit l’actuació del Barxeta en el terme de Carcaixent, que representen una inversió de 14,5 milions d’euros (IVA inclòs), a les quals, entre gener i febrer d’este any nou, s’afegirà la licitació de les obres de la nova mota de protecció de Cogullada, un dic de quasi un quilòmetre de longitud que suposarà una inversió de tres milions d’euros. Excepte imprevistos, s’estima que les primeres obres puguen estar finalitzades a mitjan 2027, ja que el termini d’execució és de dotze mesos.
Arcadi España ha destacat que la mota de Cogullada és una obra de defensa “molt demanada” per a evitar que esta pedania de Carcaixent, que de manera cíclica patix els desbordaments del Barxeta, es torne a inundar. “Les obres de la mota podrien començar fins i tot abans de l’estiu, es tracta d’una actuació fonamental que evitarà en el futur que, quan ploga molt, s’inunde Cogullada com s’inunda des de fa molt de temps”, ha insistit. La CHX costejarà amb fons propis este projecte, per la qual cosa estima que pot ser fins i tot més àgil que la tramitació de les altres dos obres ja licitades per la Direcció General de l’Aigua del Miteco.
El projecte de la mota avança en paral·lel a la nova zona d’alleugeriment a Alzira, a on es modificarà l’actual desembocadura del barranc de Barxeta en el Casella per a afavorir el desaigüe.
Ignacio Valero, per la seua banda, ha explicat que el nou llit del Barxeta discorrerà pel marge esquerre de la CV-41 (en sentit a Alzira). El tècnic ha detallat que el barranc, actualment, creua dos vegades esta carretera de la Generalitat. Primer abans d’arribar a Cogullada, en un tram lluny dels nuclis urbans, “però després torna a creuar la CV-41 per a entrar a Carcaixent”, un gir que ara s’evitarà amb el llit nou, que canalitzarà directament totes eixes escorrenties al Xúquer. El projecte també preveu la construcció d’una mota de protecció en este tram.
L’organisme de conca espera que les primeres obres puguen començar cap a l’estiu de 2026 i tot apunta que arrancaran amb la construcció de la mota de Cogullada. El Ministeri també es disposa a posar en marxa, a l’inici de l’any, les expropiacions per al llit nou del barranc. “No venim només a atendre l’emergència, venim a quedar-nos i a invertir en prevenció perquè els danys no es repetisquen”, ha insistit Arcadi España.
Les obres reduiran el nivell d’aigua més de mig metre en cas d’inundacions greus
Els models hidràulics que s’utilitzen per a dissenyar les obres de protecció contra inundacions auguren que la construcció del llit nou del Barxeta i la mota de Cogullada reduiran i molt el nivell de possibles inundacions tant en el nucli urbà de Carcaixent com en el barri de Cogullada, i, en aquelles menys greus, les infraestructures noves evitaran que els carrers i les vivendes tornen a quedar negades.
El tècnic de la CHX va explicar que el Patricova exigix a la Comunitat Valenciana que els projectes de protecció dels nuclis urbans contra inundacions es conceben per a períodes de retorn de cent anys —“ens posem en la pitjor situació”, va indicar— i, si bé es va mostrar molt prudent en l’anàlisi, va comentar que zones de Carcaixent o Cogullada a on, en la situació actual, el model apunta inundacions en les quals l’aigua assoliria entre un i dos metres, amb les obres ja executades es reduiria el nivell a entre 0,1 i 0,4 metres. En la previsió més moderada, suposaria una reducció de més de mig metre.
Valero va insistir que, si es prenen com a referència les inundacions que es poden patir cada 25 anys, “la situació seria molt més favorable”. Amb tot, va insistir en el missatge de prudència en esta mena de lectures i, sobretot, va recordar que el “risc zero” no existix.
El tinent d’alcalde Pepe Oltra va encapçalar la representació del Govern municipal que va acompanyar Arcadi España en la seua visita al barranc de Barxeta. L’edil va comentar que s’està fent un seguiment d’estos projectes “des de fa molts anys” i va mostrar la seua confiança que es convertisquen en una realitat. “Són obres que fan molta falta. És veritat que el procés de licitació marca el punt d’eixida i ens diuen que les obres poden estar acabades a mitjan 2027. Confiem que no passe res que puga retardar-les, perquè estes actuacions mastodòntiques són impredictibles tant en la fase administrativa com en l’execució”.
