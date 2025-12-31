La Generalitat declara dotze municipis turístics a la Comunitat Valenciana en 2025
La Comunitat Valenciana compta amb 82 destinacions amb este distintiu
EP
La Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç ha tramitat un total de dotze reconeixements de “municipi turístic” a la Comunitat Valenciana durant l’any 2025, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
Es tracta de municipis que complixen els criteris i les obligacions que establix l’Estatut del municipi turístic, regulat pel Decret 5/2020, de regulació de l’Estatut, i modificat pel Decret 203/2021, de 17 de desembre.
Esta distinció permet, entre altres beneficis, optar al finançament extraordinari de Turisme Comunitat Valenciana, amb la finalitat que puguen atendre adequadament els turistes i visitants que reben.
Per províncies, tres municipis de la província d’Alacant han obtingut esta nova distinció en 2025: Novelda (singularitat), Poble Nou de Benitatxell (singularitat) i Biar (singularitat). A Castelló, han sigut cinc els municipis reconeguts: Torreblanca (excel·lència), Altura (canvia de categoria a rellevància), Xilxes (canvia de categoria a rellevància), Segorbe (canvia de categoria a excel·lència) i Montanejos (canvia a excel·lència).
Per la seua banda, en la província de València s’ha reconegut quatre municipis, que són Buñol (singularitat), Piles (singularitat), Alboraia (canvia de categoria a excel·lència) i Bocairent (canvia a excel·lència).
Estes dotze localitats s’unixen al Registre de municipis turístics de la Comunitat Valenciana, que compta, en l’actualitat, amb 82 destinacions amb el distintiu de “municipi turístic”, segons la nova normativa anteriorment mencionada.
Poden ser reconeguts amb la condició de “municipi turístic” les destinacions que acrediten el compliment d’uns requisits concrets quant a població turística, places d’allotjament turístic, recursos turístics i importància del turisme en l’economia local.
Estos requisits són diferents segons la categoria en la qual el municipi sol·licita ser reconegut, i estes són: municipi turístic d’excel·lència, municipi turístic de rellevància i municipi turístic de singularitat.
Per categories, la Comunitat Valenciana compta amb 37 municipis turístics reconeguts amb la categoria de singularitat, dels quals 5 han sigut declarats enguany; 22 amb la de rellevància, dos dels quals ho han aconseguit al llarg d’este exercici, i 23 municipis estan reconeguts amb la categoria d’excel·lència, dels quals cinc han obtingut el reconeixement enguany.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia
- La granissolada de la Safor cobrix diversos termes d’una capa de gel
- Aemet confirma el que passarà este Nadal i avisa sobre el que arriba: 'Cada vegada serà menys freqüent
- Aemet anuncia un Nadal sota zero a València: pluges, tempestes i temperatures a la baixa en els dies més esperats de les festes
- Compromís suspén "amb rotunditat" els directius del PP en À Punt per desplomar les audiències
- Benifairó recorda el seu antic col·legi amb emoció
- La similitud entre l’últim “tren de tempestes” i la dana de 2024 assenyala una intensificació d’episodis extrems
- PP i Ens Uneix prorroguen els pressupostos de la Diputació després de fracassar les negociacions amb Vox i l’esquerra