Indonèsia amplia l’àrea de busca dels tres valencians desapareguts en el naufragi
La prioritat és trobar el derelicte del vaixell per si es trobaren atrapats dins
L. Prieto | EFE
Els equips de busca d’Indonèsia han représ, este dimecres 31 de desembre, l’operatiu que tracta de localitzar els tres valencians que continuen desapareguts, el pare, Fernando Martín, i dos fills, després del naufragi d’un vaixell turístic, divendres passat, en aigües de l’est del país, després de recuperar, dilluns, les restes mortals de la quarta desapareguda, una de les menors.
En el vaixell anaven onze persones, set d’ells van ser rescatats. Entre els supervivents es troba la mare, Andrea, i una de les filles, la menor de 7 anys, que ja ha tornat a Espanya al costat dels seus familiars. Andrea roman en el país asiàtic i, tal com va explicar la família en un comunicat, no se n’anirà fins que es recuperen els cossos del seu marit i fills.
“Esperem que, durant este sext dia, puguem desenrotllar diversos escenaris en este procés de busca i que hui done els seus fruits. Hem desplegat tots els equips al màxim de la seua capacitat”, va declarar a EFE Asfan Sulhasan, de l’Agència Nacional per a Busca i Rescat (Basarnas) i un dels coordinadors de la missió.
“Estem fent tot el possible per a trobar els tres desapareguts”, va remarcar Asfan, que este matí s’encarregava de donar les últimes ordes als equips de rescatistes que han partit des del port de Labuan Bajo, en l’illa oriental de Flores i des d’on es dirigix part del desplegament.
S’amplia l’àrea de busca
En un comunicat, Basarnas ha indicat que l’àrea de busca s’ha ampliat hui a 34,96 milles nàutiques. “Durant l’operació de hui es rastrejaran les aigües al nord de l’illa Padar”, detalla el text.
El governador de la província a on va ocórrer el fatal accident, Emanuel Melkiades Laka Lena, ha visitat la zona. Ha acudit amb llanxa, al costat de diversos líders religiosos locals, per a orar per la ràpida localització dels desapareguts.
Laka Lena es va reunir anit amb les famílies dels desapareguts, que acudien hui al port per a agrair un a un la labor dels rescatistes, que inclou equips oficials i una desena de bussejadors professionals voluntaris.
Prioritat: localitzar el derelicte
Una de les prioritats de la missió és localitzar el derelicte de l’embarcació, per si els tres desapareguts van quedar atrapats en el seu interior. Per a això, la missió compta amb un robot submarí de la Policia, encara que s’enfronta a unes condicions climàtiques dures i uns corrents marins forts, a més de la gran profunditat de la zona.
La menor localitzada sense vida va ser trobada dilluns per un pescador local, que va avisar les autoritats, a 0,5 milles nàutiques del lloc a on se sospita que es va afonar el navili turístic, prop de l’illa de Padar. La família va decidir traslladar a Bali, amb millors infraestructures que Labuan Bajo, les restes sense vida de la menor, que serà acompanyada temporalment per la seua mare abans de tornar a Flores per a seguir de prop l’operatiu de busca.
