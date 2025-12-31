L’escalada del preu de la vivenda no frena el ritme de les operacions a Sagunt
A penes una de cada deu compravendes d’immobles residencials en la capital del Camp de Morvedre durant els primers nou mesos de l’any va ser de cases de nova construcció
María Badal/Rafa Herrero
El mercat immobiliari de Camp de Morvedre continua la seua tendència a l’alça en 2025, especialment a Sagunt, a on la necessitat de vivendes és més puixant que la dificultat al seu accés per l’escalada de preus. Eixa és una de les conclusions després d’analitzar alguns dels últims indicadors, com les dades oficials del Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana. D’acord amb estos registres, les operacions de compravenda en el tercer trimestre de l’any en la capital comarcal, que es correspon en la seua majoria amb l’estiu, van ser les més altes en este període des de 2022.
En el conjunt d’eixos primers nou mesos de l’exercici, l’adquisició de vivendes va ascendir a 1.080 a Sagunt, encara que a penes una de cada deu eren construccions noves. Els 120 immobles de primera ocupació residencial adquirits entre gener i setembre d’este 2025 estan d’acord amb els exercicis més recents, encara que superen amb escreix els registrats després de l’esclat de la bambolla immobiliària i es queden molt xicotets respecte al boom de la rajola.
Com a exemples i sense anar més lluny, entre 2017 i 2019 a penes es van posar en el mercat 114 vivendes noves a Sagunt, mentres que, només en el primer trimestre de 2007, es van comptabilitzar 334 operacions d’esta classe, sempre segons els registres oficials.
Altres indicadors
Més enllà d’estes dades que ixen de les notificacions procedents de les notaries, diversos portals digitals mantenen una actualització més al dia sobre les operacions i, especialment, els preus en els quals es tanquen les compravendes. És el cas d’idealista.com, que assenyala Sagunt i, més concretament, el Port com un dels punts amb més demanda i menys oferta, un fenomen que espenta algunes zones a superar els 2.000 euros per metre quadrat.
En este nucli costaner, el preu mitjà abans de final d’any ronda els 1.733 euros per metre quadrat, quasi un 20 % per damunt que en 2024 i el màxim històric, segons esta font. Per zones, Las Islas es consolida com el barri més car, al superar els 2.100 euros per metre quadrat, per damunt dels 1.896 euros per metre quadrat en la platja. La resta del Port de Sagunt es queda per davall dels 1.700 euros per metre quadrat, segons les dades de novembre.
Pel que respecta al nucli històric, la mitjana es troba en els 1.320 euros per metre quadrat, amb oscil·lacions entre els 1.184 euros per metre quadrat de Ciutat Vella i els 1.372 euros per metre quadrat en l’avinguda Doctor Palos. Per a completar esta radiografia de Sagunt, les vivendes d’Almardà registren un preu mitjà de quasi 2.500 euros per metre quadrat, que suposa una lleugera rebaixa respecte a octubre, però un repunt del 28 % en comparació amb novembre de 2024, sempre segons les dades que maneja idealista.com.
Sense sorpreses
Per la seua banda, Canet d’en Berenguer continua sent la localitat més cara del Camp de Morvedre a on comprar una vivenda, amb un increment del 21 % en l’últim any, fins als 2.703 euros per metre quadrat. Encara en la comarca, Gilet arriba als 1.595 euros per metre quadrat, amb un increment interanual del 27,2 %. En municipis pròxims podem veure algunes diferències i és que Puçol manifesta una caiguda del 3,5 % en els preus.
Canet es consolida com la localitat més cara, amb una mitjana de 2.703 euros per metre quadrat
No obstant això, el cost continua sent elevat, ja que està en 1.915 euros per metre quadrat. En canvi, el Puig seguix la tendència i experimenta un increment del 10,1 %, amb un cost de fins a 1.788 euros per metre quadrat. La ciutat de València manté un preu mitjà de 3.238 euros per metre quadrat, xifra que suposa una pujada del 15,3 %.
