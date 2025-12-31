Moncloa
Sánchez fa balanç del 2025: “Espanya creix com mai”
“En 2026, este Govern continuarà deixant-se la pell per a millorar la vida de la gent del carrer”, afirma el president
EP
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha publicat, este dimecres, un vídeo en el qual fa balanç dels assoliments en 2025 i destaca les mesures més importants de cada un dels dotze mesos de l’any.
“Fem balanç de l’any, del 2025, i t’explique com este Govern ha millorat la teua vida mes a mes”, ha assenyalat Sánchez, que ha assegurat que Espanya “creix com mai” i ha esmentat la pujada de les pensions mínimes i l’aprovació de dotze mesures per a millorar l’accés a la vivenda a l’inici de l’any: “Vam començar l’any amb el més important, amb la teua butxaca i també amb la teua casa”.
En febrer, ha recordat que el Govern va apujar de nou el salari mínim interprofessional, amb la qual cosa, actualment, qui el cobra “guanya un 61 % més que l’any 2018”. “En març vam apostar per l’educació, invertint més de 2.500 milions d’euros en beques, és a dir, 1.000 milions d’euros més que quan vam arribar al Govern”, ha prosseguit.
També en l’àmbit educatiu, ha explicat que en abril van garantir cinc menjars saludables a la setmana en els menjadors escolars. “Perquè menjar bé no hauria de dependre del codi postal de la família i, per descomptat, tampoc de l’estudiant”, ha subratllat. En maig, ha agregat, van exigir a Airbnb “la retirada ni més ni menys que de 65.000 anuncis il·legals de la seua plataforma, és a dir, més pisos per a viure i, per tant, menys per a especular”.
Del mes de juny ha destacat que el Govern es va plantar davant de l’exigència de l’OTAN d’augmentar el gasto en defensa fins al 5 % del producte interior brut. “Espanya no retallarà la sanitat, no retallarà en educació o en acció climàtica, els servicis públics són sempre la nostra prioritat”, ha defés.
“En juliol vam tornar a complir eixe compromís d’ampliar els permisos per naixement i cures fins a les 19 setmanes. Per tant, més temps per a cuidar i menys presses i més vida”, ha afegit. Sánchez també ha valorat que en agost van aprovar ajudes “per als qui ho van perdre tot en els incendis, demostrant que l’Estat està quan més falta fa”; i que en setembre van activar noves mesures “per a frenar el genocidi a Gaza, demostrant una vegada més la solidaritat del conjunt del poble espanyol amb la causa palestina”.
En octubre, el Govern va aprovar la Llei ELA i va destinar 500 milions d’euros per a cures 24/7, “perquè ningú haja de lluitar a soles”, ha indicat el líder de l’executiu. “En novembre vam apostar per un model de transport més accessible, més barat, més net, gràcies a la Llei de mobilitat sostenible, i tanquem l’any com el vam començar, augmentant el poder adquisitiu dels espanyols i espanyoles, amb la pujada del salari de més de tres milions d’empleats públics fins a un 11 %”, ha precisat.
Encara que, en la seua opinió, Espanya “creix com mai”, el president del Govern ha reconegut que “encara queden moltes coses per fer”. “En 2026, este Govern continuarà deixant-se la pell per a millorar la vida de la gent del carrer”, ha conclòs.
