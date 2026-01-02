Arriben més turistes a la C. Valenciana, però gasten menys
L’entrada de visitants es dispara en novembre un 13 %, però els diners que deixa cada un d’ells en el territori descendixen un 3,9 %
Més turistes, però menys gasto per persona. Eixe és un dels principals resultats de les dades que ha donat a conéixer hui l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre moviment en fronteres i diners invertits pels visitants en el territori el mes de novembre passat. En este període, la Comunitat Valenciana va rebre 771.300 viatgers procedents de l’exterior. Es tracta d’un 13,4 % més que en el mateix mes de 2024. En xifra, l’autonomia es veu superada per altres tres territoris, però en percentatge és la que més creix. L’alça a Espanya va ser del 2,1 %, fins als 5,7 milions
Les bones dades es mantenen quan s’analitza l’acumulat de tot el 2025. Ací, el creixement és del 4,2 %, només superat pel 6,9 % d’Andalusia i per damunt del 3,4 % de la mitjana d’Espanya, a on van arribar 91,4 milions de viatgers. A la Comunitat Valenciana ho van fer 11,7 milions. Per damunt de Madrid (8,4 milions), però per davall d’Andalusia (13,7), Canàries (14,2), Balears (15,5) i Catalunya (19).
Gasto
Tots estos visitants van deixar en conjunt 926 milions d’euros a la Comunitat Valenciana el mes de novembre de l’any passat. És una quantitat que està un 8,9 % per damunt de la registrada en el mateix mes de 2024. Cap altre territori, a excepció de Madrid (14,6 %), experimenta una millora tan considerable. La mitjana nacional creix un 5 %, fins als 8.094 milions.
No obstant això, el major volum de passatgers i el creixement dels preus aconsella analitzar amb detall el comportament dels visitants. I la principal conclusió és que, en efecte, en venen més, però gasten menys. El gasto mitjà per turista a la Comunitat Valenciana es va situar en novembre en 1.201 euros, només superior als 1.152 de Catalunya i per davall dels 1.399 euros del conjunt d’Espanya. El problema és que esta quantitat és un 3,9 % inferior a la registrada el novembre de 2024. Només una altra autonomia està en negatiu: Andalusia, amb un 3,8 %. En la mitjana espanyola, l’alça va ser del 2,9 %.
Origen
D’altra banda, a Espanya, el Regne Unit va ser el principal país de residència dels visitants, amb poc més de 18,1 milions d’arribades fins a novembre (3,9 % més que entre gener i novembre de 2024), seguit de França (12,1 milions, un 0,5 % menys) i d’Alemanya (11,4 milions, 0,9 % d’increment).
Els majors creixements en arribades durant els mesos de gener i novembre van ser els de Portugal i Irlanda (14,2 i 10,5 %, respectivament), però es van incrementar també per damunt de la mitjana Suïssa i els Estats Units, país, este últim, des del qual, en novembre, van arribar 300.000 turistes, i 4,2 milions de gener a novembre.
També el Regne Unit va ser el principal receptor del gasto (amb el 16,1 % del total i 1.303 milions), seguit d’Alemanya (11,7 % i 949 milions) i dels països nòrdics (8,1 % i 656 milions).
