Temporal
La borrasca Francis posa en alerta groga per pluges el sud de València
L’Aemet emet un avís per a este diumenge per precipitacions localment persistents en el litoral
Comencen a caure les fitxes del dòmino de cara a uns dies d’extrema complexitat meteorològica. L’arribada de la borrasca Francis a la Comunitat Valenciana ha fet que l’Agència Estatal de Meteorologia emeta un avís groc per pluges intenses per a este diumenge en el sud de la província de València i el nord de la d’Alacant.
Tal com havien anunciat la majoria dels models meteorològics, la primera fase del temporal previst des d’este cap de setmana fins passat el dia de Reis començarà diumenge amb l’entrada de la borrasca Francis procedent de l’oceà Atlàntic. S’espera que una massa d’aire calent i humit procedent del tròpic (i que ja afecta les illes Canàries) arribe a la Comunitat Valenciana i provoque pluges que podrien ser localment molt intenses en la franja litoral compresa entre el sud de la província de València i el nord de la d’Alacant.
Des de l’Agència Estatal de Meteorologia informen que la borrasca Francis se situarà diumenge en la zona del golf de Cadis i transportarà una massa d’aire subtropical, temperat i humit. A la Comunitat Valenciana, el vent bufarà de gregal (nord-est), amb pluges a partir de demà a la nit, que poden ser persistents.
El dia clau per a les nevades
La següent fitxa del dòmino arribarà a penes unes hores després. Entre diumenge i dilluns es preveu que els termòmetres es desplomen. Serà llavors quan eixa massa d’aire humit (que estarà deixant pluges en la costa) xoque amb una altra llengua d’aire molt fred procedent del nord. El xoc entre les dos masses d’aire podria deixar nevades en cotes insòlitament baixes en tota la Comunitat Valenciana.
