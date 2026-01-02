L’alcalde d’Almussafes després de declarar a Ferraz: “M’han assegurat que no hi ha cap prova en contra meua”
Toni González assenyala que confia en l’òrgan del PSOE que estudia la seua denúncia per assetjament a una militant i que se centrarà en el municipi
L’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha comparegut, este matí, davant de l’òrgan del PSOE que està investigant una denúncia d’assetjament laboral i sexual presentada per una militant i empleada municipal. La declaració arriba setmanes després que esclatara l’escàndol per este cas de presumpte assetjament, i que ha motivat que siga apartat del partit i dels òrgans de direcció.
“Estic plenament tranquil”, ha assenyalat González en un comunicat. Segons el seu testimoniatge, durant la compareixença se li ha traslladat que no hi ha proves en contra seua, “únicament el testimoniatge de la denunciant”. Per la seua banda, González avança que presentarà “proves testificals i actes notarials que acrediten que les acusacions són falses”.
“A partir d’ara, cal deixar treballar el CADE, en l’objectivitat del qual confie plenament, i continuar treballant, en cos i ànima i exclusivament, pels veïns i veïnes d’Almussafes”, conclou el breu comunicat, que subratlla que es tracta d’un òrgan intern, no un organisme judicial.
Com ha contat este diari, la crisi per este cas s’ha convertit en un problema intern per al PSPV, després que el grup municipal i l’agrupació hagen pres públicament partit per l’alcalde. La direcció autonòmica ha exigit a l’agrupació que no “estigmatitze” la denunciant.
