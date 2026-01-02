Les obres per a protegir Carcaixent i Alzira de l’amenaça dels barrancs ascendixen a 46 milions
L’ampliació del tram final del Casella és, amb 27 milions, el projecte de més envergadura i el més retardat
A mitjan any està previst que arranquen la construcció de la mota de Cogullada i del nou Barxeta
Els cinc projectes declarats prioritaris per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) per a millorar la seguretat d’Alzira i Carcaixent enfront de l’amenaça que representen els barrancs, que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ja ha començat a licitar, suposaran, en conjunt, una inversió de quasi 46 milions d’euros, segons l’última actualització de preus i a l’espera de les baixes que es puguen produir en el procés de licitació.
L’any 2026 sembla que serà clau per a començar a materialitzar les primeres actuacions. Amb tot, el projecte més costós des del punt de vista econòmic, que, al seu torn, serà l’últim a arrancar, és el condicionament del tram final del barranc de la Casella, els 786 metres que discorren des del pont de l’antiga carretera de Carcaixent (abans CV-41) i la desembocadura del Xúquer. L’actuació projectada preveu l’adequació del llit del barranc i el desviament del col·lector d’aigües residuals que discorre per eixe punt i la inversió s’ha estimat en 27 milions d’euros.
El president de la CHX, Miguel Polo, explicava, fa uns dies, que la compra per part de l’Ajuntament d’Alzira del Molí de Montagud, un edifici contigu al llit i que gaudia de protecció patrimonial, amb l’objectiu de traure’l del catàleg i procedir a la seua demolició, ha provocat una modificació del projecte inicial per a dissenyar l’ampliació d’este tram cap a eixa riba, en lloc de cap a la CV-50, que resulta més costosa. Polo va indicar que el projecte nou està pràcticament acabat, encara que va admetre que, en una previsió realista, tot el procés d’aprovació i posterior licitació demoraran l’inici de les obres fins a 2027.
Primeres licitacions
El Ministeri, com ja va avançar Levante-EMV, havia licitat, a penes uns dies abans de l’episodi de pluges que diumenge passat va provocar el desbordament del Barxeta i inundacions a Carcaixent, la Pobla Llarga i Rafelguaraf —la pluja també va negar carrers a l’Alcúdia o Guadassuar—, les dos fases d’una actuació per a millorar la capacitat del Barxeta que preveu, d’una banda, la construcció d’un llit nou que arreplegue totes les escorrenties d’esta conca, tant les que rep el Barxeta com les del barranc dels Prínceps —el pressupost d’obra del denominat llit d’alleugeriment s’ha estimat en 5,5 milions d’euros— i, paral·lelament, un desaigüe directe d’este llit nou al Xúquer, una obra estimada entorn de nou milions d’euros.
La Direcció General de l’Aigua del Ministeri ja tramita la contractació d’estos dos projectes —el termini de presentació d’ofertes finalitza els primers dies de febrer—, encara que la CHX considera que fins i tot abans —cap al mes de juny— podria arrancar una tercera actuació, molt demanada, que executarà amb fons propis, per la qual cosa considera que el procés pot ser més àgil. Es tracta de la mota de Cogullada, un dic de protecció de 954 metres de longitud i amb una altura variable d’entre 2,5 i 3 metres, que, al marge d’evitar que les escorrenties entren en el barri, també es concep com un traçat per als vianants per la part central. El cost estimat d’esta mota és de tres milions d’euros. En conjunt, les tres actuacions projectades en terme de Carcaixent ascendixen a 17,5 milions d’euros.
Laminació al Casella
En paral·lel a la mota, la CHX tramitarà el projecte denominat zona de laminació natural en la confluència dels barrancs Casella i Barxeta, una actuació que es localitza en el terme d’Alzira, a uns 300 metres de la desembocadura del Xúquer. Les principals actuacions, en este cas, consistiran en la restauració del tram final del barranc de Barxeta, l’execució d’una zona de laminació controlada i l’adequació ambiental de l’actual confluència, que es millora amb un traçat corb que facilite el drenatge amb un nou llit naturalitzat d’uns 300 metres. La zona de laminació, que suposarà una inversió d’un milió d’euros, es projecta sobre una superfície de 2,15 hectàrees.
