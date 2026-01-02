Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pérez LlorcaTragedia en IndonesiaObrasVPOCristina PedrocheNieve en ValenciaEl tiempoCorredor mediterráneo
instagramlinkedin

Avís per nevades

Requena recomana als seus veïns emmagatzemar menjar per a una setmana i combustible davant del risc de nevades a partir de diumenge

El consistori convoca una reunió de coordinació pel temporal i emet una sèrie de recomanacions per a tots els seus veïns

Foto d’arxiu d’un supermercat

Foto d’arxiu d’un supermercat / David Aguilar

Íñigo Roy

Íñigo Roy

L’Ajuntament de Requena recomana a tots els veïns de la població que emmagatzemen menjar i combustible davant del risc de nevades previstes a partir de diumenge. El consistori ha celebrat una reunió de coordinació davant del temporal i ha emés diverses recomanacions a través de les seues xarxes socials per a evitar situacions com les que es van viure en el municipi durant la nevada històrica que els va aïllar durant la borrasca Filomena. En 2021, una nevada històrica va aïllar Requena i la va deixar sense subministrament elèctric ni comunicacions durant dies.

Ara, els responsables municipals, davant dels avisos emesos per l’Agència Estatal de Meteorologia, ha decidit avançar-se i preparar-se davant del temporal. De fet, des del consistori han elaborat diverses recomanacions aplicables tant de manera preventiva com també aplicables durant el temporal. A més d’apilar queviures, l’Ajuntament recomana calcular les quantitats necessàries per a un període d’aïllament d’una setmana i adquirir piles de recanvi per a aparells de ràdio.

Filomena aisló Requena y la dejó sin suministro eléctrico

Filomena va aïllar Requena i la va deixar sense subministrament elèctric / L-EMV

En el llistat de recomanacions també s’aposta per preparar una farmaciola de primers auxilis, proveir-se de roba d’abrigar i calçat, així com revisar tots els punts de contacte amb l’exterior i revisar teulades i baixants d’aigua per a preparar la vivenda davant de la pluja i la neu.

Recomendaciones del Ayuntamiento Requena ante la nevada

Publicación de M.I. Ayuntamiento de Requena en Instagram.

A més, els responsables municipals recorden que els pacients que seguixen tractaments sanitaris fora de la seua localitat han d’informar el centre de salut o el consistori per a preparar un possible trasllat durant la nevada.

Quant a la preparació de les vivendes i davant d’un eventual tall del subministrament elèctric, l’Ajuntament recomana disposar d’estufes i una cuina portàtil de càmping gas.

A més d’estes recomanacions, també s’han coordinat les primeres actuacions, com l’escampada de sal en els accessos que poden resultar més conflictius, especialment en pedanies com Las Nogueras, Villar de Olmos i La Cañada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat declara dotze municipis turístics a la Comunitat Valenciana en 2025
  2. Dol en l’Ontinyent 1931 per la mort de l’exjugador Fernando Martín a Indonèsia
  3. La Universitat de València salva el llegat de la pintora Antonia Mir i tornarà al seu museu a Catarroja
  4. La granissolada de la Safor cobrix diversos termes d’una capa de gel
  5. Benifairó recorda el seu antic col·legi amb emoció
  6. Aemet confirma el que passarà este Nadal i avisa sobre el que arriba: "Cada vegada serà menys freqüent"
  7. PP i Ens Uneix prorroguen els pressupostos de la Diputació després de fracassar les negociacions amb Vox i l’esquerra
  8. La similitud entre l’últim “tren de tempestes” i la dana de 2024 assenyala una intensificació d’episodis extrems

L’alcalde d’Almussafes després de declarar a Ferraz: “M’han assegurat que no hi ha cap prova en contra meua”

L’alcalde d’Almussafes després de declarar a Ferraz: “M’han assegurat que no hi ha cap prova en contra meua”

Requena recomana als seus veïns emmagatzemar menjar per a una setmana i combustible davant del risc de nevades a partir de diumenge

Requena recomana als seus veïns emmagatzemar menjar per a una setmana i combustible davant del risc de nevades a partir de diumenge

La borrasca Francis posa en alerta groga per pluges el sud de València

Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani

Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani

Arriben més turistes a la C. Valenciana, però gasten menys

Arriben més turistes a la C. Valenciana, però gasten menys

València comença 2026 amb poques obres, però grans, i les que arribaran

València comença 2026 amb poques obres, però grans, i les que arribaran

Traficaven amb droga entre la Marina Alta i la Safor

Traficaven amb droga entre la Marina Alta i la Safor

Les obres per a protegir Carcaixent i Alzira de l’amenaça dels barrancs ascendixen a 46 milions

Les obres per a protegir Carcaixent i Alzira de l’amenaça dels barrancs ascendixen a 46 milions
Tracking Pixel Contents