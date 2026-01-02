Avís per nevades
Requena recomana als seus veïns emmagatzemar menjar per a una setmana i combustible davant del risc de nevades a partir de diumenge
El consistori convoca una reunió de coordinació pel temporal i emet una sèrie de recomanacions per a tots els seus veïns
L’Ajuntament de Requena recomana a tots els veïns de la població que emmagatzemen menjar i combustible davant del risc de nevades previstes a partir de diumenge. El consistori ha celebrat una reunió de coordinació davant del temporal i ha emés diverses recomanacions a través de les seues xarxes socials per a evitar situacions com les que es van viure en el municipi durant la nevada històrica que els va aïllar durant la borrasca Filomena. En 2021, una nevada històrica va aïllar Requena i la va deixar sense subministrament elèctric ni comunicacions durant dies.
Ara, els responsables municipals, davant dels avisos emesos per l’Agència Estatal de Meteorologia, ha decidit avançar-se i preparar-se davant del temporal. De fet, des del consistori han elaborat diverses recomanacions aplicables tant de manera preventiva com també aplicables durant el temporal. A més d’apilar queviures, l’Ajuntament recomana calcular les quantitats necessàries per a un període d’aïllament d’una setmana i adquirir piles de recanvi per a aparells de ràdio.
En el llistat de recomanacions també s’aposta per preparar una farmaciola de primers auxilis, proveir-se de roba d’abrigar i calçat, així com revisar tots els punts de contacte amb l’exterior i revisar teulades i baixants d’aigua per a preparar la vivenda davant de la pluja i la neu.
A més, els responsables municipals recorden que els pacients que seguixen tractaments sanitaris fora de la seua localitat han d’informar el centre de salut o el consistori per a preparar un possible trasllat durant la nevada.
Quant a la preparació de les vivendes i davant d’un eventual tall del subministrament elèctric, l’Ajuntament recomana disposar d’estufes i una cuina portàtil de càmping gas.
A més d’estes recomanacions, també s’han coordinat les primeres actuacions, com l’escampada de sal en els accessos que poden resultar més conflictius, especialment en pedanies com Las Nogueras, Villar de Olmos i La Cañada.
