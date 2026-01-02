Traficaven amb droga entre la Marina Alta i la Safor
La Policia Nacional deté una parella i confisca diners, droga, telèfons i dos vehicles
Levante-EMV
Agents de la Policia Nacional han desarticulat un punt de venda de substàncies estupefaents en la comarca de la Marina Alta i han detingut una parella, un home i una dona, de 32 i 30 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i blanqueig de capitals, que es dedicaven a subministrar cocaïna per diferents localitats de la comarca de la Safor.
En eixa operació s’han intervingut 8.390 euros en efectiu, 640,8 grams de cocaïna, 403,6 grams de substància de tall, així com diverses eines per a la seua manipulació.
Les investigacions van ser assumides per part de la Brigada Local de Policia Judicial de Gandia, després de tindre coneixement, els agents, que una parella assentada en un municipi de la Marina s’estaria dedicant de manera conjunta i coordinada a l’adquisició i la posterior venda de cocaïna.
Una vegada es van dur a terme les primeres perquisicions, es va poder constatar que la labor única i diària dels investigats consistia en la distribució de substàncies estupefaents després d’acordar prèviament les trobades amb els compradors en diferents localitats de la Safor. La investigació va culminar la setmana passada amb una entrada i registre en una vivenda i un traster, emprat este per a la comissió d’activitats il·lícites.
En el lloc, els agents van confiscar els diners i la droga, així com tres telèfons mòbils i dos vehicles. Per tals fets, es va detindre dos persones, una parella d’home i dona, com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i blanqueig de capitals, que van passar a la disposició de l’autoritat judicial.
La Policia Nacional ha recordat la importància de la col·laboració ciutadana per a erradicar la venda de droga a la menuda. Qualsevol persona pot traslladar informació de manera anònima a través del correu electrònic antidroga@policia.es.
