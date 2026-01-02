València Basket obri el 2026 en la pista del Surne Bilbao Basket
Els de Pedro Martínez inicien este divendres una marató de sis partits en onze dies
A. C.
València Basket comença l’any 2026 sobre la pista. L’equip de Pedro Martínez inicia este divendres, en la pista del Surne Bilbao Basket (18:00 h, Bilbao Arena, DAZN), el primer d’una sèrie de sis partits en onze dies. Després de completar el ple de victòries en la seua sèrie de tres partits com a local per a tancar el 2025, l’equip taronja torna a la carretera per a visitar el feu d’un equip que estava invicte com a local en competició nacional fins a la setmana passada, amb derrota contra el Barça, i que en la seua pista té uns registres defensius increïbles (només rep 0,94 punts per possessió i deixa els seus rivals en un 46 % en tirs de camp). Encara que ha perdut en quatre de les seues últimes sis visites a Bilbao, el València Basket té l’oportunitat d’empatar l’històric de partits en la pista d’este rival si aconseguix repetir el treballat triomf que va obtindre la temporada passada. Sergio de Larrea, que es va perdre els dos últims partits de l’equip taronja per unes molèsties al bessó, és l’única incidència física de la plantilla taronja. València Basket comença esta jornada de la Lliga Endesa en la tercera posició amb un balanç de 9-2, amb un partit pendent en el Roig Arena contra el Casademont Saragossa que es jugarà el 12 de gener.
El Surne Bilbao Basket s’ha valgut de la seua bona dinàmica com a local per a allunyar-se de la zona delicada de la classificació i comença l’any en la novena posició de la Lliga Endesa, amb un 5-7 en el seu caseller, per la qual cosa buscarà fer valdre el factor pista per a mantindre’s en la baralla per les posicions que donen accés a disputar la Copa del Rei. L’equip dirigit per Jaume Ponsarnau és una de les millors defenses de la Lliga Endesa, un dels equips que millor rebota sota la seua cistella i dels que més profit trau als seus llançaments lliures en una plantilla que lideren el millor rebotador de l’ACB (Hlinason), un dels que més pilotes recupera, i el nové jugador més valorat (Pantzar), a més de dos tremends anotadors com són Hilliard i Jaworski.
El partit d’este divendres serà la 24a vegada que el València Basket visite Bilbao per a jugar un partit de la Lliga Endesa. L’última ratxa de victòries de l’equip basc, que ha guanyat quatre dels últims sis partits a Miribilla, ha decantat la balança històrica a favor seu, amb dotze triomfs locals i onze amb victòria taronja. Per tant, si València Basket és capaç de repetir el seu triomf del curs passat, empatarà l’històric de les seues visites a este equip. En el precedent més recent, triomf taronja per 98-103, amb 19 punts de Costello i 15 de Jean Montero.
Montero: “Tenim cames”
Precisament Montero comentava en la prèvia d’este partit que “no hi ha partits fàcils en ACB. Bilbao està jugant molt bé a casa. Sobretot, ara en gener, que tenim molts partits, hem de jugar en conjunt, en equip. Ajudar-nos tots cada vegada que estiguem la pista. Combinar l’Eurolliga amb la Lliga ACB no és una cosa fàcil”. Preguntat per la fórmula per a mantindre el nivell en una recta que portarà l’equip taronja a disputar huit partits en quinze dies, el dominicà recorda que “vam fer una pretemporada molt bona. Jo no tan bona, perquè vaig estar lesionat. Però el bo és que tenim cames. Amb l’adaptació al partit, els canvis que fan també Pedro i l’staff tècnic. Són coses que al final ens ajuden a arribar al final de partit més frescos, amb més energia que l’altre equip, i al final per això podem fer sempre un pas més, un pas més en cada partit”.
Un inici d’any carregat de partits
Este partit a Bilbao suposarà l’inici d’un any 2026 que València Basket començarà amb sis partits en onze dies. Després d’este primer partit, el divendres 2 de gener, començarà una recta de partits cada dos dies: el diumenge 4 de gener rebrà el Baxi Manresa en el Roig Arena (19:00 h, jornada 14 Lliga Endesa), el dimarts 6 de gener visita la pista del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade per a obrir la segona volta de la EuroLeague (20:00 h, jornada 20), el dijous 8 de gener tornarà a casa per a rebre l’AS Mònaco (20:30 h, jornada 21 EuroLeague), el seu partit de la jornada 15 de la Lliga Endesa contra Unicaja en el Roig Arena s’ha avançat al dissabte 10 de gener a les 18:30 hores i tancarà este frenètic inici d’any el dilluns 12 de gener a les 20:30 hores recuperant el seu partit ajornat de la jornada 11 de la Lliga Endesa contra el Casademont Saragossa.
