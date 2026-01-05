Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en ValenciaTemporal de lluviasCota de nieveDirecto temporalPolémica cabalgata ReyesTragedia en Indonesia
instagramlinkedin

Temperatures sota zero

La borrasca Francis amenaça de deixar el quart dia de Reis "més fred" en 80 anys

Aemet estima una temperatura mitjana més de cinc graus inferior a l'habitual per a un 6 de gener

Melcior en la Cavalcada de Reis de València de 2025.

Melcior en la Cavalcada de Reis de València de 2025. / Eduardo Ripoll

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

La massa de fred polar àrtica i la seua confluència amb la borrasca Francis, encara desacoblada, ha provocat una matinada molt freda a la Comunitat Valenciana amb temperatures sota zero i mínimes per davall dels set graus en molts punts de l'interior; a la Pobla de Benifassà s'han registrat -7,3 graus, segons les dades recopilades per l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) i, a Castellfort, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha captat una mínima de -7,1 graus.

El fred i les gelades continuaran durant els pròxims dos dies amb matinades amb temperatures iguals o fins i tot inferiors a les de la passada nit. Fa uns dies, Aemet ja va informar que, amb tota probabilitat, esta nit de Reis serà la més freda en 40 anys. Este dilluns l'agència pronostica que el 6 de gener serà un "dia molt fred" i, segons les previsions actuals, la temperatura mitjana en la Comunitat Valenciana serà cinc graus més baixa de l'habitual per a un Dia de Reis; una situació que es repetirà, també, el 7 de gener, el dia de la 'tornada al col·le'.

Temperatura media de los próximos días en la Comunitat Valenciana versus la serie histórica.

Temperatura mitjana dels pròxims dies en la Comunitat Valenciana versus la sèrie històrica. / Aemet

El quart dia de Reis de "més fred"

Les previsions de l'Aemet, al migdia d'este dilluns, estimen que el 6 de gener de 2026 serà el quart dia de Reis més fred en quasi 80 anys, des de 1985, quan es van registrar 1,84 graus de mitjana en tota l'autonomia. De mitjana, el mercuri registrarà una temperatura de 2,98 graus durant tota la jornada, per la qual cosa les mínimes negatives pròximes als 10 graus es podrien repetir durant la pròxima matinada. Estos són cinc graus menys que la mitjana habitual que, segons l'agència, es queda en 7,96 graus.

Els 10 dies de Reis més freds en la Comunitat Valenciana són els següents:

  • 1985: 1,84º
  • 1954: 2,70º
  • 1997: 2,88º
  • 2026: 2,98º (prevista)
  • 2021: 3,05º
  • 1977: 3,07º
  • 1965: 3,27º
  • 1953: 4,44º
  • 1864: 4,44º
  • 2009: 4,57º

Els més calorosos

Estes dades contrasten amb els 6 de gener més calorosos, entre els quals destaquen els 12,88 graus de 1982, la màxima en estos 80 anys. La mitat d'estos corresponen a exercici del segle XXI, la qual cosa dona una mostra del canvi climàtic i el calfament global. Estos són:

  • 1982: 12,88º
  • 2012: 12,71º
  • 2008: 12,49º
  • 1996: 12,06º
  • 2001: 12,02º
  • 2013: 11,66º
  • 2014: 11,37º
  • 1958: 11,37º
  • 1968: 10,52º

Noticias relacionadas y más

Podria nevar en Reis?

Després de les primeres nevades d'este dilluns, Aemet manté el risc de nevades a l'interior de les províncies de València i Alacant fins demà a les nou del matí; però, en cas de produir-se, seran "febles". Les previsions actuals situen la cota de neu entre els 600 i els 800 metres, amb un descens fins entre els 400 i 500 metres i un acumulat de fins a dos centímetres en 24 hores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents