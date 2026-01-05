Temperatures sota zero
La borrasca Francis amenaça de deixar el quart dia de Reis "més fred" en 80 anys
Aemet estima una temperatura mitjana més de cinc graus inferior a l'habitual per a un 6 de gener
La massa de fred polar àrtica i la seua confluència amb la borrasca Francis, encara desacoblada, ha provocat una matinada molt freda a la Comunitat Valenciana amb temperatures sota zero i mínimes per davall dels set graus en molts punts de l'interior; a la Pobla de Benifassà s'han registrat -7,3 graus, segons les dades recopilades per l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) i, a Castellfort, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha captat una mínima de -7,1 graus.
El fred i les gelades continuaran durant els pròxims dos dies amb matinades amb temperatures iguals o fins i tot inferiors a les de la passada nit. Fa uns dies, Aemet ja va informar que, amb tota probabilitat, esta nit de Reis serà la més freda en 40 anys. Este dilluns l'agència pronostica que el 6 de gener serà un "dia molt fred" i, segons les previsions actuals, la temperatura mitjana en la Comunitat Valenciana serà cinc graus més baixa de l'habitual per a un Dia de Reis; una situació que es repetirà, també, el 7 de gener, el dia de la 'tornada al col·le'.
El quart dia de Reis de "més fred"
Les previsions de l'Aemet, al migdia d'este dilluns, estimen que el 6 de gener de 2026 serà el quart dia de Reis més fred en quasi 80 anys, des de 1985, quan es van registrar 1,84 graus de mitjana en tota l'autonomia. De mitjana, el mercuri registrarà una temperatura de 2,98 graus durant tota la jornada, per la qual cosa les mínimes negatives pròximes als 10 graus es podrien repetir durant la pròxima matinada. Estos són cinc graus menys que la mitjana habitual que, segons l'agència, es queda en 7,96 graus.
Els 10 dies de Reis més freds en la Comunitat Valenciana són els següents:
- 1985: 1,84º
- 1954: 2,70º
- 1997: 2,88º
- 2026: 2,98º (prevista)
- 2021: 3,05º
- 1977: 3,07º
- 1965: 3,27º
- 1953: 4,44º
- 1864: 4,44º
- 2009: 4,57º
Els més calorosos
Estes dades contrasten amb els 6 de gener més calorosos, entre els quals destaquen els 12,88 graus de 1982, la màxima en estos 80 anys. La mitat d'estos corresponen a exercici del segle XXI, la qual cosa dona una mostra del canvi climàtic i el calfament global. Estos són:
- 1982: 12,88º
- 2012: 12,71º
- 2008: 12,49º
- 1996: 12,06º
- 2001: 12,02º
- 2013: 11,66º
- 2014: 11,37º
- 1958: 11,37º
- 1968: 10,52º
Podria nevar en Reis?
Després de les primeres nevades d'este dilluns, Aemet manté el risc de nevades a l'interior de les províncies de València i Alacant fins demà a les nou del matí; però, en cas de produir-se, seran "febles". Les previsions actuals situen la cota de neu entre els 600 i els 800 metres, amb un descens fins entre els 400 i 500 metres i un acumulat de fins a dos centímetres en 24 hores.
