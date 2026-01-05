Onada de fred
Carreteres afectades a València pel temporal de neu
En la carretera A-3 hi ha llevaneu/sal en els dos sentits de la via
Un accident en la CV-35 a causa de la pluja dificulta el trànsit d'entrada a la ciutat
El temporal de neu afecta diverses carreteres de la Comunitat Valenciana en l'inici del matí d'este dilluns, però no han tancat la majoria al trànsit, ja que no estan en nivell negre, segons ha informat la Direcció General de Trànsit (DGT). L'única que està tancada és la CV-395, entre Chera i Sot de Chera, com ha actualitzat la Generalitat Valenciana.
Concretament, en l'N-330, entre Torrebaja i Talayuelas, en el Racó d'Ademús, des del quilòmetre 269.0 al 233.0, hi ha neu, però la DGT informa que el seu nivell és verd, però se circula amb la prohibició d'avançar vehicles pesants. Igual que en l'A-23 a l'altura de Barracas, amb el mateix nivell verd.
Des del migdia, hi ha una nova carretera afectada a la circulació per meteorologia adversa. La CV-35 a l'altura de Tuéjar des del quilòmetre 77 al km 83 sentit en els dos sentits.
Trànsit restringit a Morella
En l'N-232 a Morella, des del quilòmetre 64 al 77.4 a Pobla d'Alcolea també se circula amb precaució a causa de la nevada. De la mateixa manera, per meteorologia adversa, hi ha circulació condicionada en la carretera CV-15 des del quilòmetre 40 a Torre-Beltran, a Castelló. La carretera CV-12 a Santa Elena pel temporal de neu i la CV-128, en el tram comprés entre Mas de Roblasco i Mas d'en Gatella. En la CV-15, entre Ares del Maestrat i Vilafranca, en els dos sentits el nivell de servici també és verd.
Llevaneu en l'A-3
En l'A-3, en els dos sentits, hi ha llevaneu/sal en la via i cal circular amb precaució. Prop de València, amb restriccions temporals de velocitat a 60 km/h i restricció a vehicles pesants, es troba en nivell groc l'N-234 a Calamocha (Terol). Trànsit recomana que es consulte la informació del temps i del trànsit abans d'emprendre la marxa. La carretera A-3 és una via d'alta capacitat que pot veure's afectada per este episodi hivernal de neu. L'A-3, Autovia de l'Est, és un dels eixos vertebradors de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, ja que connecta Madrid amb València i sosté el principal corredor viari cap al Mediterrani..
Accident en la CV-35
Un accident en la CV-35 dificulta el trànsit a València este dilluns al matí, segons ha informat la Direcció General de Trànsit (DGT). Un turisme ha bolcat a causa de la pluja i complica el trànsit d'entrada a la ciutat cap a la CV-31, en direcció Fira de Mostres en el terme municipal de Paterna. Hi ha estretiment de carril i, almenys, hi ha un quilòmetre de retenció.
